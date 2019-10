Parma ferma Inter | fallisce operazione sorpasso Furia Conte

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 27 ottobre 2019) Un pizzico di follia nel DNA resta nonostante la cura: una follia che impedisce all'di sorpassare la Juventus. Unbelligerante in rimonta riesce are i nerazzurri a San Siro per 2-2. Prima il vantaggio di Candreva, poi due gol di Karamoh e Gervinho. Lukaku pareggia con una assegnazione sofferta da parte della Var. Stanchezza e assenze, poca lucidita' e un attacco che fa fatica con Lautaro inceppato e Lukaku non del tutto in forma. Smagliature anche in difesa in un sabato amaro per l'diche non ha saputo approfittare del mezzo passo falso dei bianconeri a Lecce. Affanni e paure davanti al caloroso pubblico di casa per l'che non ha ancora quella maturita' e quella stabilita' chieste dal suo allenatore. Il passo non e' ancora da grande squadra anche se ci sono cuore e grinta, capacita' di soffrire e voglia di reagire con caparbieta' fino all'ultimo ...

