Pagelle Lecce – Juventus | Dybala si conferma Top | ecco chi è il flop

LIVE Lecce-Juventus 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : i giallorossi fermano Madama al Via del Mare! La Vecchia Signora sente la pressione dell’Inter. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 17.08 LE Pagelle DEL LECCE: Gabriel 7,5, Meccariello 6,5 (dal 72′ Rispoli 6), Lucioni 6,5, Rossettini 6, Calderoni 5,5; Petriccione 6, Tachtsidis 5,5, Majer 5,5 (dal 58′ Tabanelli 6), Mancosu 7, Farias 5,5 (dal 45′ Lapadula 6,5), Babacar 6,5. All. LIVErani (in panchina Coppola) 7. 17.07 LE Pagelle DELLA ...

Lecce-Juventus 1-1 - le Pagelle di CalcioWeb : de Ligt ha sbagliato sport [FOTO] : Lecce-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – E’ andato in archivio il secondo match valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Lecce e Juventus, partita sorprendente per la squadra di Liverani, qualche problema di troppo invece per gli uomini di Maurizio Sarri complice anche l’assenza di Cristiano Ronaldo, nemmeno convocato per la sfida. Il migliore in campo è stato sicuramente Paulo Dybala, ...

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Brescia-Fiorentina 0-0! Cagliari-SPAL 2-0 - decidono Nainggolan e Faragò. Mila-Lecce 2-2 - beffa Pioli! : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Brescia-Fiorentina ...

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Milan-Lecce 2-2 - beffa Pioli! Cagliari-SPAL 2-0 - decidono Nainggolan e Faragò. Udinese-Torino 1-0 - sigillo di Okaka : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Milan-Lecce 2-2, beffa ...

Milan-Lecce finisce in parità - le Pagelle rossonere : ottimo Calhanoglu - ingenuo Conti : Parte con un pareggio l'avventura di Stefano Pioli sulla panchina rossonera: Milan-Lecce è finita 2-2. Il tecnico si augurava di festeggiare meglio il suo compleanno e l'esordio, ma la ciliegina sulla torta la toglie al minuto numero 91 Calderoni con un gran tiro da fuori area che beffa Donnarumma. Partita strana, nella quale il primo tempo il Milan domina, ma porta a casa solamente un gol (con l'ispiratissimo Calhanoglu). Poi nel secondo tempo ...

LIVE Milan-Lecce 2-2 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : pareggio deludente per i rossoneri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 96′ Finisce la partita 2-2 Impresa dei salentini che fermano i rossoneri con una partita spettacolare. 94′ Milan tutto in attacco che proverà a fare l’impresa di vincerla negli ultimi minuti. 92′ Goooooooooooooooool, Calderoniiiiiiiiiiiiiiiiiii, trova un gol fantastico l’esterno difensivo del Lecce che prende palla dal limite e spara in porta dai 25 metri, ...

Atalanta-Lecce 3-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Duvan Zapata ancora in gol [FOTO] : Atalanta-Lecce, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un match molto importante valido per il campionato di Serie A, si è giocata la 7^ giornata del massimo torneo italiano, in campionato l’Atalanta gioca un calcio fantastico, altra grande partita per gli uomini di Gasperini, niente da fare per il Lecce che non è entrato mai in partita. Altra grande partita per l’attaccante Duvan Zapata, il colombiano ancora in gol per ...

Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A : Cagliari-Verona 1-1 - Faraoni risponde a Castro. Lecce-Roma 0-1 - Dzeko fa volare i giallorossi. Lazio-Genoa 4-0 - super Immobile : Pagelle 6 giornata- Tutto pronto per la 6^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Juventus e SPAL. Tante le novità firmate Sarri. In porta tornerà Buffon dal primo minuto, mentre in difesa ci sarà spazio per Matuidi sulla sinistra. Confermato il 4-3-1-2, Ramsey agirà alla spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo. […] L'articolo Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A: Cagliari-Verona 1-1, Faraoni risponde a Castro. Lecce-Roma 0-1, ...

Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A : Lecce-Roma 0-1 - Dzeko fa volare i giallorossi. Lazio-Genoa 4-0 - super Immobile : Pagelle 6 giornata- Tutto pronto per la 6^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Juventus e SPAL. Tante le novità firmate Sarri. In porta tornerà Buffon dal primo minuto, mentre in difesa ci sarà spazio per Matuidi sulla sinistra. Confermato il 4-3-1-2, Ramsey agirà alla spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo. […] L'articolo Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A: Lecce-Roma 0-1, Dzeko fa volare i giallorossi. Lazio-Genoa 4-0, ...

Lecce-Roma 0-1 - le Pagelle di CalcioWeb : sempre Dzeko - Kolarov tradisce dal dischetto [FOTO] : Lecce-Roma, LE pagelle DI CalcioWeb – La Roma passa al “Via del Mare”. Decide un gol di Dzeko. Partita di sofferenza per i giallorossi, che però hanno anche sbagliato un rigore con Kolarov. In alto la FOTOGALLERY. Lecce-Roma, LE pagelle DI CalcioWeb Lecce (4-3-3): Gabriel 6.5; Rispoli 7, Rossettini 6, Lucioni 5, Calderoni 6.5; Majer 6, Petriccione 6, Tachtsidis 5.5 (63′ Imbula 5.5); Mancosu 6.5 (51′ Shakhov ...

Spal-Lecce 1-3 - le Pagelle di CalcioWeb : Mancosu non sbaglia [FOTO] : Spal-Lecce, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un match importante valido per la 5^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Spal e Lecce in un match importante valido per la salvezza. Colpo grosso della squadra di Liverani che mette alle spalle l’inizio difficile di stagione con le ultime prestazioni che hanno convinto, successo prezioso grazie ad un infallibile Mancosu che ha realizzato una doppietta su ...

Lecce-Napoli 1-4 - Pagelle / Il turnover è questione da maestri. Llorente centravanti old style : OSPINA. Riappare Ospinik e tenta un suicidio alla Salvini, lasciamelo dire Ilaria cara. Nel senso che crea e distrugge nel giro di qualche secondo. Dapprima fa un paratone su Majer indi si mette a inseguire la pelota facendo un’ospinata incredibile. Rigore per i giallorossi del Salento. Da segnalare anche un paio di rilanci sbagliati. Nel finale smanaccia su San Palo un tiro di Tabanelli – 5,5 E’ inspiegabile quello che ha fatto, Fabrizio. ...

Lecce-Napoli - le Pagelle di Forzazzurri : Llorente il migliore - fuori forma Ghoulam e Insigne : Lecce-Napoli, le pagelle di Forzazzurri.net pagelle Lecce Napoli| Il Napoli espugna Lecce e porta a casa tre punti importantissimi per il continuo del campionato. Gli azzurri senza tante difficoltà hanno spazzato via i padroni di casa con un largo 1-4. Senza indugi, andiamo a spulciare quelle che sono le pagelle degli azzurri. Le pagelle del Napoli Ospina, 6: Commette due grandi parate, la prima mostruosa. Errore troppo grossolano però in ...

Le Pagelle/ Torino-Lecce - 1-2 - : i voti della partita - Serie A 2019 - : Le pagelle Torino-Lecce, 1-2,: i voti della partita, Serie A 2019,. Ecco tutte le votazioni del posticipo della terza giornata del campionato italiano