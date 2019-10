Napoli | spacciatore col reddito di cittadinanza | in auto aveva 1 | 5 kg di marijuana e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 ottobre 2019) Ufficialmente disoccupato e beneficiario deldi. In realtà, un “lavoro” lo, illegale. Per questo un uomo di 58 anni, Francesco Colantuono, è stato arrestato dai carabinieri di Boscoreale, nell’hinterland napoletano. L’uomo è stato bloccato nel centro del paese, lungo via Brancaccio, dopo aver ceduto una dose di 6 grammi dia una donna. Una volta scoperto, i carabinieri hanno perquisito la suamobile scoprendo che era imbottita di droga. Nel vano del cruscotto, del sedile del passeggero e dietro al cambio hanno trovato un 1,35 chili die 202 grammi di hashish. Così Colantuono è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. L'articolocoldi: in1,5 kg die hashish proviene da Il Fatto Quotidiano.

DarioSaut : Spacciatore con reddito di cittadinanza un arresto a Boscoreale - fattidinapoli : Napoli: Boscoreale, Carabinieri arrestano spacciatore percettore di reddito cittadinanza. Av... - - cronacacampania : Spacciatore nascondeva panetti di hashish sotto la sella dello scooter: arrestato nel Napoletano -