Mario Giordano rivela | La lettera a Vittorio Feltri grazie a cui è iniziata la mia

Fuori dal Coro - il rom contro Mario Giordano : "Non piangere". Il conduttore posseduto : "Ruspa - ruspa - ruspa" : "ruspa, ruspa, ruspa". Mario Giordano, in stato di grazia, urla come un assatanato a Fuori dal Coro. La trasmissione di Rete 4 ha appena mandato in onda un servizio sul degrado dei campi rom e al ritorno in studio il giornalista ha invocato le ruspe salviniane. Di più: con uno sguardo posseduto che

Fuori dal Coro - esplosivo faccia a faccia tra Mario Giordano e Vittorio Feltri : su cosa si affrontano : Domani, mercoledì 23 ottobre, in prima serata su Rete 4, nuovo appuntamento con Fuori dal Coro. Una puntata che si annuncia con il super botto. Al centro della puntata, Mario Giordano con il direttore di Libero Vittorio Feltri, affronteranno i principali temi di attualità in un confronto "faccia a f

Fuori dal Coro - urlo selvaggio di Mario Giordano : il nomignolo con cui irride il premier - Giuseppe Conte : Come sempre inContenibile. Si parla di Mario Giordano, sempre più one-man-show nel suo Fuori dal Coro. E lo è sin dall'introduzione della puntata, nel dettaglio quella andata in onda su Rete 4 mercoledì 16 ottobre. L'attacco? Un urlo selvaggio: "Donaaaatoooo! Donatooo Donato Donato". Giordano invoca

Fuori dal coro si allunga. Mario Giordano promosso per altre quattro puntate (Anteprima Blogo) : Fuori dal coro si allunga. La trasmissione di Mario Giordano verrà prolungata di altre quattro puntate, che si andranno ad aggiungere alle sette già in programma.Il talk di Retequattro va in onda nella versione di prima serata dallo scorso 11 settembre, dopo i tre appuntamenti di prova allestiti in estate. In origine, il ciclo in prime time si sarebbe dovuto concludere mercoledì 23 ottobre, ma Mediaset ha deciso di posticipare di un’altra ...

Mario Giordano attacca Gad Lerner dopo PiazzaPulita : "Un poveretto ossessionato da me" : Gad Lerner attacca, Mario Giordano risponde. Il conduttore di Fuori dal coro scrive su Twitter: "Lerner ossessionato torna ad attaccarmi perché manderei in onda il sovranismo. poveretto. Ormai ripete sempre le stesse cose. E comunque sempre meglio mandare in onda il sovranismo che i pedofili". Il ri

Fuori dal Coro - Mario Giordano promosso ancora : Mediaset allunga il programma di 4 puntate : Share alle stelle per Mario Giordano e il suo Fuori dal Coro. E così, il conduttore, si trova al centro di una nuova "promozione" da parte di Mediaset. Dopo aver conquistato la prima serata in pianta stabile, complici gli ottimi ascolti, si scopre che Fuori dal Coro verrà allungato di ulteriori quat

Fuori dal Coro - Luisella Costamagna appare solo 15 secondi su tre ore : fatta fuori da Mario Giordano? : Che brutta fine per Luisella Costamagna a fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4. Già nella scorsa stagione i rapporti tra i due erano piuttosto tesi. E quest'anno? È sostanzialmente scomparsa. Come se non ci fosse. Come nota TvBlog, "la giornalista torinese è ormai un ver

Fuori dal Coro - Mario Giordano fa pelo e contropelo allo stipendio della Mogherini : le cifre fanno davvero senso : Mario Giordano in stato di grazia. Il conduttore a Fuori dal Coro fa pelo e contropelo all'ex commissaria degli Affari esteri Federica Mogherini. La trasmissione di Giordano ha analizzato i "privilegi" della commissaria nello spazio "Basta casta", uno dei cavalli di battaglia del giornalista Mediase

Mario Giordano punge Luigi Di Maio : "Parla di immigrazione? Deve ritagliarsi un ruolo" : Mario Giordano commenta le recenti dichiarazioni di Luigi Di Maio sull'immigrazione. Prima Matteo Salvini, ministro degli Interni, era l'unico che parlava di migranti. Oggi, forse perché c'è un ministro tecnico agli interni, le dichiarazioni di questa natura le fa Di Maio, che sta agli Esteri. Un po

Fuori dal Coro - Aldo Grasso su Mario Giordano : "La Wanda Nara dei talk show" : Mario Giordano lo definiscono in tanti modi. "La Wanda Nara dei talk" non glielo aveva detto ancora nessuno (e a ben vedere è il meno offensivo). E' Aldo Grasso che lo chiama così, forse per il pittoresco stile con cui conduce Fuori dal Coro, tra urla e lamenti. Grasso sul Corriere passa in rassegn

Fuori dal coro - il video che "tradisce" Mario Giordano : lo scalda-pubblico mimetizzato in platea : Una sorpresa in studio a Fuori dal coro, il programma di Mario Giordano su Rete 4 dove ovazioni, applausi, standing ovation e urla sono all'ordine del giorno. Un programma scatenato, così come è scatenato il conduttore. Di quale sorpresa stiamo parlando? Presto detto, quella che potete vedere nella

Fuori dal Coro - l'introduzione scatenata di Mario Giordano con tanto di urlo selvaggio : Un Mario Giordano sempre più scatenato. Nel video qui sotto, ecco l'introduzione alla seconda puntata di Fuori dal Coro, in onda su Rete 4 mercoledì 18 settembre. Introduzione scatenata, che inizia con un grido: "Ahhhhh, Donato. Quanti erano, quanti eravamo la scorsa settimana? Tantissimi. Allora pe

Fuori dal Coro : stasera Mario Giordano torna in prima serata su Rete4 : torna l'appuntamento settimanale con Fuori dal Coro, il programma in prima serata condotto da Mario Giordano.

Mario Giordano fa arrabbiare Mediaset? Ecco perché questa foto è una... "prima volta" : Un "prodigio" di Mario Giordano, protagonista di una peculiare "magata" televisiva di cui dà conto il sempre attentissimo TvBlog. Siamo nella serata del 3 settembre, durante la quale il conduttore di Fuori dal Coro - il format sovranista di Rete 4 che a breve tornerà in onda - è stato ospite prima a