Inter | 2-2 contro il Parma e sorpasso mancato | Conte incapace di cambiare in corsa | la

(Di sabato 26 ottobre 2019) L’si ferma 2-2ile fallisce ilsulla Juventus: le scorie della Champions si fanno sentire,non dà la scossa a partita in corso e la rosa corta non regala qualità dalla panchina Dopo il pareggio della Juventus sul campo del Lecce, l’aveva un’occasione ghiotta per effettuare ilin classifica e prendersi la vetta solitaria della Serie A. Di mezzo si è messo il, in una delle migliori versioni stagionali, in grado di mettere in seria difficoltà i nerazzurri al punto di fermarli sul 2-2. Occasione sfumata dunque, la classifica recita: Juventus prima a 23 punti eseconda a 22. È un’che sta bene fisicamente nonostante le scorie della Champions League si facciano sentire, lo dimostra Antonio Candreva, letteralmente rigenerato dalla cura Antonio, autore del gol del vantaggio al 23′. Il ...

