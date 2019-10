Il presidente Musumeci a Ispica e Rosolini | sui luoghi del nubifragio

Università : M5S - 'Ersu Palermo senza presidente - da Musumeci grave inadempienza' : Palermo , 25 ott. (Adnkronos) - "Non avere ancora nominato, dopo cinque mesi, il presidente dell’Ersu di Palermo è una grave inadempienza che lede i diritti degli studenti universitari". Così la deputata del M5S Roberta Schillaci che ha presentato una mozione all’Ars per sollecitare la giunta regiona

Giovedì a Vittoria il presidente Musumeci per parlare di infrastrutture : è assurdo : Giovedì arriva a Vittoria il presidente Musumeci per parlare di infrastrutture , Idea Liberale: “Sarebbe meglio fargli vedere il degrado autoporto"

Sicilia - la Regione punta sui cavalli : il presidente Musumeci spende mezzo milione per portare l’equitazione nella sua Militello : Il governo della Regione Siciliana punta sui cavalli. Lo fa riportando nell’Isola la Coppa degli assi, una manifestazione internazionale di salto ad ostacoli che per trentadue anni si era svolta a Palermo. Fino al 2011: poi la coppa aveva “traslocato” in Veneto. E da lì torna adesso in Sicilia: la prossima edizione, infatti, si terrà nei prossimi giorni nella tenuta di Ambelia, nel territorio di Militello Val di Catania. Il paese, in ...