Formula 1 – Terminate le Fp3 in Messico : doppietta Ferrari - Leclerc e Vettel beffano la Mercedes sul finale [TEMPI] : Leclerc davanti a tutti nelle Fp3 del Gp del Messico: doppietta Ferrari a poche ore dalle qualifiche E’ terminata la terza ed ultima sessione di prove libere del Gp del Messico. In attesa delle qualifiche di questa sera i piloti della Formula 1 sono tornati in pista per le FP3. Il più veloce in pista è stato Leclerc, seguito dal suo compagno di squadra Vettel: i Ferraristi hanno beffato i piloti Mercedes sul finale. Il monegasco ha ...

Formula 1 - GP del Messico : Hamilton potrebbe già vincere il mondiale piloti : Dopo aver visto le scene di festa in casa Mercedes nel Gran Premio del Giappone, domenica 27 ottobre potremmo assistere ancora a scene di giubilo: dopo che nell'ultimo Gran Premio si è portata a casa il titolo del mondiale dei Costruttori, la Mercedes potrebbe infatti portare a casa il titolo di campione dei piloti. Hamilton, infatti, domenica potrebbe già alzare quello che sarebbe il suo sesto titolo del mondo. Gran Premio del Messico, le ...

Formula 1/ Streaming video Sky Go qualifiche e FP3 Gp Messico 2019 : Formula 1 Streaming video Sky Go qualifiche e FP3 Gp Messico 2019 Città del Messico: gli orari tv, come seguire le due sessioni oggi, 26 ottobre.

Formula 1 - Hamilton non fa drammi in Messico : “sapevamo di dover soffrire - c’è molto da lavorare” : Il pilota della Mercedes ha parlato dopo la prima giornata di libere, tracciando un bilancio relativo alle prestazioni della W10 Primo posto nella prima sessione di libere e quinto nella seconda, prestazioni altalenanti per Lewis Hamilton in Messico, dove la Mercedes dimostra di non adattarsi benissimo alla conformazione del circuito. photo4/Lapresse Il pilota britannico comunque non fa drammi, sottolineando come ci sia ancora da lavorare ...

Formula 1 - Gp Messico 2019 : orari Sky e Tv8 - dove vedere in tv e streaming : dove vedere il weekend di Formula 1 in diretta tv, differita e streaming? Ecco gli orari del Gran Premio del Messico su Sky...

Formula 1 - Wolff preoccupato dopo la prima giornata di libere in Messico : “vi svelo i nostri problemi” : Il team principal della Mercedes ha analizzato i risultati ottenuti da Hamilton e Bottas nella prima giornata di libere, ammettendo di essere in ritardo Non è andata certamente bene la prima giornata di libere in Messico per la Mercedes, nonostante il primo posto ottenuto nelle FP1 da Lewis Hamilton. photo4/Lapresse Il crono fatto segnare dal britannico è arrivato con gomme rosse, mentre Leclerc ha chiuso ad un decimo con le gialle, uno ...

Formula 1 – Leclerc sincero in Messico : “non è andata come ci aspettavamo” : La sincerità di Leclerc dopo la seconda sessione di prove libere del Gp del Messico Terzo posto per Charles Leclerc nelle Fp2 del Gp del Messico: il monegasco della Ferrari ha chiuso la sua giornata in pista con un brivido, visto il testaconda nel finale della seconda sessione di prove, piazzandosi alle spalle di Vettel e Verstappen. “La Fp1 è stata molto positiva, nelle Fp2 ci aspettavamo una pista che ci dava più sottosterzo e ...

Formula 1 – La scelta delle gomme ed il… prato - Vettel sereno in Messico : “sono andato sull’erba e…” : Vettel sereno in Messico: le parole del tedesco della Ferrari dopo il miglior tempo segnato nelle Fp2 E’ Sebastian Vettel il più veloce delle Fp2 del Gp del Messico: dopo una mattinata complicata, il tedesco della Ferrari si è piazzato, nel pomeriggio, davanti a tutti, lasciandosi alle spalle Verstappen e Leclerc. sereno e sorridente, Vettel ha così commentato la sua giornata ai microfoni Sky: “penso di aver fatto il mio questa ...

Formula 1 – Testacoda per Leclerc : finale infuocato per il monegasco in Messico [VIDEO] : Testacoda per Leclerc nel finale delle Fp2 in Messico: il monegasco regala forti emozioni in pista E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp del Messico: nelle Fp2 è stato Sebastian Vettel il più veloce, seguito da Verstappen e Leclerc. finale scoppiettante per il monegasco della Ferrari che è stato protagonista di un Testacoda: Leclerc ha perso il controllo della sua monoposto, girandosi in pista per poi proseguire il ...

Formula 1 – Verstappen ottimista in Messico : “è un buon inizio e per la pole…” : Max Verstappen soddisfatto dopo la prima giornata di prove libere del Gp del Messico E’ Sebastian Vettel il più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp del Messico. Il tedesco si è piazzato davanti a Max Verstappen e Leclerc, lasciando fuori dalla top 3 le Mercedes di Bottas e Hamilton. Sensazioni positive per l’olandese della Red Bull, che ai microfoni Sky ha così spiegato la sua prima giornata in pista: “mi ...

Formula 1 – Terminate le Fp2 in Messico : Vettel super - Mercedes fuori dalla top 3 [TEMPI] : Vettel davanti a tutti nelle seconde prove libere del Gp del Messico, Mercedes fuori dalla top 3 E’ terminata anche la seconda sessione di prove libere del Gp del Messico. Se al mattino il più veloce è stato Hamilton, nel pomeriggio è la Ferrari a piazzarsi davanti a tutti, con Vettel più veloce col crono di 1.16.607 , seguito da Verstappen e Leclerc, autore di un testacoda sul finale. Bisogna scendere in quarta e quinta posizione ...

Formula 1 – Vettel esilarante in Messico : “se mi manca Raikkonen? Non sono mica innamorato di lui” : Vettel ironico in Messico: la risposta del tedesco della Ferrari è sorprendente E’ in corso la seconda sessione di prove libere del Gp del Messico di Formula 1. In attesa di scoprire chi sarà il più veloce, sul web circola un divertente video riguardante Sebastian Vettel. Al tedesco della Ferrari è stato chiesto se sente la mancanza di Kimi Raikkonen e la risposta del pilota è stata sorprendente. photo4/Lapresse “Penso che Kimi ...

Formula 1 – Terminate le FP1 in Messico : Hamilton firma il miglior tempo - ma Leclerc fa paura [TEMPI] : Il pilota della Mercedes fa segnare il miglior tempo nelle FP1 con la gomma più prestazionale, ma il monegasco chiude ad un decimo con le gialle: Vettel solo sesto Lewis Hamilton è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere in Messico, il pilota della Mercedes ferma il crono sull’1:17.327, precedendo di poco più di un decimo la Ferrari di Charles Leclerc. Lapresse Un tempo che fa paura quello del monegasco, fatto ...

Formula 1 – Hamilton - niente calcoli : “in Messico weekend normale - penso alla vittoria e non al titolo” : Lewis Hamilton non fa calcoli e resta concentrato: in Messico potrebbe diventare campione, ma il pilota Mercedes pensa solo al risultato in gara e non alla classifica Solito sorriso, sguardo coperto dagli occhiali da sole e grande tranquillità anche se domenica potrebbe laurearsi nuovamente campione del mondo di F1. Un piccolo dettaglio da non trascurare, ma che non sembra turbare i pensieri di Lewis Hamilton. Intervistato ai microfoni di ...