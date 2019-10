Erdogan: confini aperti se Ue è ostile

Il presidente turcoè tornato a minacciare l'Europa, dopo le critiche giunte all'intervento militare in Sirian e parla di nuovo di aprire il confine al passaggio dei profughi. "Ci aspettiamo sostegno e sensibilità sul tema sicurezza e sul progetto per il ricollocamento dei siriani. Abbiamo 3 milioni e 650 mila siriani e nel primo step puntiamo a ricollocarne tra 1 e 2 milioni; se l'Ue non ci aiuta apriremo ie lasceremo che emigrino verso l'Europa. Non abbiamo alternative" ha detto parlando in tv.(Di sabato 26 ottobre 2019)