Usa | madre e figlia scomparse da un rifugio per senzatetto | la piccola ha solo 6 anni

Figlio di Grillo indagato - madre sentita in Procura a Tempio PaUsania : La moglie di Beppe Grillo, Parvin Tadjk, è stata sentita ieri in Procura a Tempio Pausania (Sassari) come persona informata dei fatti nella vicenda del Figlio 19enne, Ciro, accusato con tre amici del presunto stupro di una studentessa di 19 anni che sarebbe avvenuto quest'estate nella villa di famiglia a Porto Cervo. La donna, hanno riferito gli avvocati della difesa, la notte della presunta violenza sessuale era in una delle stanze della ...

Uccide una madre con un martello per abUsare della figlia dodicenne : condannato all’ergastolo : È stato condannato all’ergastolo Joseph William Borton, il 31enne che lo scorso aprile ha ucciso una donna di 52 anni con un martello e ne ha stuprato la figlia, di 12 anni. L’omicidio è avvenuto a Wellington, in Nuova Zelanda. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna era stata incaricata di prendersi cura di una casa vicina a quella di Borton e aveva deciso di portare con sé la figlia. Il 31enne, vedendole dentro ...

LampedUsa - recuperati i corpi della madre e del neonato morti abbracciati nel naufragio : I nuclei sommozzatori della Guardia Costiera di Messina, Cagliari e Napoli, coadiuvati dal personale di stanza a Lampedusa, hanno portato a termine il recupero di 7 vittime del naufragio avvenuto nella notte fra il 6 e il 7 ottobre a circa sei miglia di distanza dalle coste dell'isola siciliana.Continua a leggere

LampedUsa - orrore sotto il mare : madre e bimbo morti abbracciati : Lo ha tenuto stretto a sé, sperando di potere raggiungere la Terra promessa, che distava solo 6 miglia dalla sua posizione. Si è guardata attorno forse, attendendo di venire salvata quando il barchino su cui viaggiava si è ribaltato, e lei, come i suoi circa 50 compagni di viaggio, è finita in acqua. Non aveva un salvagente per proteggere il suo bambino, e allora lo ha avvolto con l'amore. Il suo abbraccio resterà eterno. Le nostre forze ...

LampedUsa - trovata barca con 12 corpi in fondo al mare : madre e bimbo abbracciati. Soccorsi altri 290 migranti : Il barcone naufragato il 7 ottobre è stato individuato ad una sessantina di metri di profondità, a sei miglia a sud di Lampedusa. Almeno 12 i corpi individuati dai sommozzatori della...

Usa - madre di 29 anni uccide le due figlie di 10 mesi e 4 anni e il marito - poi tenta il suicidio : La donna è riuscita a sopravvivere. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 22 di ieri in una casa nel quartiere Tacony di Filadelfia. La polizia ha confermato che la donna, di 29 anni, ha aperto il fuoco verso le sue due figlie, di 10 mesi e 4 anni, poi ha rivolto l'arma verso il marito, di 35 anni.Continua a leggere

Padre - madre e figlio neonato sconfinano per sbaglio negli Usa : in carcere da due settimane : L'incubo di una giovane coppia inglese che per sbaglio ha oltrepassato, insieme al figlioletto di tre mesi, il limite tra British Columbia e Washington. Arrestati il 3 ottobre, sono detenuti da circa due settimane in un centro per immigrati clandestini in Pennsylvania: “L’esperienza più spaventosa della nostra vita”.Continua a leggere

14enne abUsata in maneggio/ La madre 'l'ho affidata ad un orco - non me lo perdono" : Abusi in un maneggio a scapito di una 14enne: molestata e ricattata dall'istruttore-orco, le parole della madre e la rabbia.

Mercedesz Henger vs la madre Eva : 'sono delUsa'/ 'Lucas non mi ha mai picchiata...' : Mercedesz Henger contro la madre Eva su Instagram: 'sono delusa, ma devo sbugiardala. Lucas Peracchi non mi ha mai picchiata e lei...'.

Orrore negli Usa - madre taglia i genitali del figlio di 3 anni con delle pinze : Brittany Nicole Lippincott, 29enne americana, ha letteralmente torturato il suo bambino. Lo ha affamato fino a renderlo uno scheletro, causandogli lesioni traumatiche. "La mamma mi faceva sedere al tavolo per vederla mangiare, diceva che non era il mio turno", ha raccontato il piccolo, che ora fortunatamente si è ripreso e sta bene.Continua a leggere