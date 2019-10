SERENA ENARDU E PAGO Uomini e Donne | ' a 43 anni | non sono io che devo'

Uomini e Donne oggi - Pago contro SERENA ENARDU : “Hai fatto qualsiasi cosa” : Pago oggi a Uomini e Donne attacca Serena Enardu: “Dopo mezz’ora hai fatto qualsiasi cosa” E’ appena terminata l’ultima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne. E la trasmissione odierna è stata praticamente dedicata solo all’atteso confronto tra Serena Enardu e Pago di Temptation Island Vip. Difatti i due, per chi non lo sapesse, si sono lasciati una volta finito il loro percorso nei ...

SERENA ENARDU : “Non ti permetto di mettere in dubbio la mia moralità” - Pago : “L’hai fatto da sola” : Sta finendo male la relazione tra Pago e Serena Enardu dopo la rottura a Temptation Island Vip. Finito l’amore, a legarli era rimasta la stima reciproca ma nel corso del confronto andato in onda oggi a Uomini e Donne i toni tra i due si sono inaspriti. Pago ha accusato la sua ex di avergli mancato di rispetto e di non avergli mai detto di non essere più innamorata di lui. “Doveva dirmelo prima, non vado a Temptation a farmi martoriare ...

Uomini e Donne - SERENA ENARDU e Pago : il confronto dopo la fine della loro storia a Temptation Island Vip : Serena Enardu e Pago si sono confrontati all'interno dello studio di Uomini e Donne dopo la fine della loro relazione avvenuta a Temptation Island Vip dal quale sono usciti separati dopo il falò di confronto definitivo.Serena Enardu, prima dell'ingresso in studio di Pago, ha commentato le dichiarazioni che rilasciò prima di entrare nel villaggio di Temptation Island Vip, quando disse di non saper definire perfettamente i sentimenti che ...

A Uomini e Donne Il Confronto tra SERENA ENARDU e Pago! : Lacrime e commozione oggi a Uomini e Donne. Viene mostrato il tanto atteso Confronto tra Serena Enardu e Pago. La coppia è reduce da Temptation Island Vip, un’esperienza dolorosa per entrambi che si è conclusa con il peggiore dei finali: la decisione di lasciare il villaggio come single. Ecco il resoconto del Confronto negli studi di Uomini e Donne! Puntata interessante quella di Uomini e Donne. Verrà mandato in onda il tanto atteso ...

SERENA ENARDU - la confessione dopo Temptation Island Vip : “Sono in cura da una psicologa. Per tutelare Pago abbiamo distrutto tutto” : “Sono in cura da una psicologa. Io e Pago da due anni nono stavamo bene”. A rivelarlo in un’intervista al settimanale “Chi” è Serena Enardu che dal reality Temptation Island Vip con cui ha partecipato con il fidanzato Pago è uscita single. La coppia stava insieme da sette anni ma durante il programma di Canale 5 sono emerse le tensioni tra i due: “Ho sempre avuto paura di ferirlo – ha spiegato Serena Enardu a a “Chi” – di ...

SERENA ENARDU - dopo Temptation Island Vip arriva la confessione sul single Alessandro : Temptation Island Vip è finito da un paio di settimane, ma ciò nonostante si continua a parlare di Pago e Serena Enardu. La coppia, insieme da quasi 7 anni, ha deciso di testare il proprio rapporto nel docu reality di Canale 5 e lì, all’Is Morus Relais, si è detta addio. Il cantante e la ex tronista di Uomini e Donne si sono lasciati definitivamente, come loro stessi hanno confermato al magazine Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha ...

SERENA ENARDU dopo l’addio a Pago a Temptation Island Vip : ‘Sono in cura da una psicologa. Ho toccato il fondo’ : “Nè vincitori nè vinti, si esce sconfitti a metà” cantava Arisa ne La notte, e in effetti questi versi sembrano calzare a pennello per descrivere lo stato d’animo di Serena Enardu e Pago dopo l’esperienza a Temptation Island Vip. I due, intervistati separatamente dal settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 23 ottobre, raccontano la loro nuova vita dopo la separazione a cui sono arrivati nel programma di Canale ...

Pago : “Dopo Temptation Island Vip c’è solo dolore - SERENA ENARDU non mi ama più ma mi manca” : Tra Pago e Serena Enardu sarebbero davvero finita. È lei a dichiararlo nell’intervista rilasciata al settimanale Chi dopo la partecipazione a Temptation Island Vip. E all’artista non rimane altro da fare che prenderne atto. Pago ha raccontato questo periodo complicato sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini. È comprensibilmente provato, non si aspettava questo epilogo. Nel suo cuore c’è ancora il desiderio di appianare le ...