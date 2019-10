Sampdoria | verso il Bologna | Ranieri col rebus modulo | Bonazzoli e Ramirez scalpitano

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 25 ottobre 2019)di domenica alle 12,30 segna la prima trasferta di Claudiosulla panchina blucerchiata. Il tecnico ha il compito di risollevare i genovesi dall’ultimo posto in serie A e dopo il pari con la Roma cerca il successo che ai liguri manca ormai dal 22 settembre (1-0 al Torino). Le buone notizie per Sir Claudio arrivano dall’infermeria, con Depaoli completamente recuperato e Linetty sulla buona strada. Più alternative quindi per la nuova Samp e tanti dubbi in vista della trasferta in terra emiliana. La probabile formazione blucerchiati è ricca di ballottaggi, ma il primo nodo da sciogliere è quello delin settimana ha provato il 4-4-2 del suo esordio a Marassi e il 4-3-1-2 sistema di gioco caro all’ex tecnico Giampaolo. Queste sono le due soluzioni tattiche in cui l’unico punto fermo resta la difesa. Secondo Il Secolo XIX sarà confermata la linea che ...

TuttoBolognaWeb : Verso Bologna-Sampdoria - - FlorisMau : RT @FlorisMau: @unavitadacinema la scenetta di ieri è stata imbarazzante.. Quando smetteranno le provocazioni verso i tifosi della Sampdori… -