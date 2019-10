“Run with the hunted” con Michael Pitt alla Festa del Cinema di Roma

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Oscar (Mitchell Paulsen) e’ un ragazzino che vive in campagna in Oklahoma e ama trascorrere il tempo libero con i suoi amici, Loux e Amos, che abitano col padre alcolizzato e violento. Un giorno, per salvarli dalle angherie dell’uomo, Oscar commette un gesto efferato e decide di lasciare la campagna per dirigersi verso la citta’ di Tulsa. Qui, incontra Peaches (Kylie Rogers), una ragazzina che lo accoglie nella sua vita fatta di furti e vagabondaggio. Peaches non e’ sola, ma fa parte di una gang di adolescenti senza famiglia con a capo il losco ed ambiguo Bird (Ron Perlman) affiancato da Sway (Mark Boone Junior). Inizia cosi il passaggio verso l’eta’ adulta di Oscar, che da ragazzo di campagna, diventa 15 anni dopo un adulto senza scrupoli, circondato da personaggi altrettanto scaltri e soprattutto, senza un’idea di futuro. Ormai a capo a sua volta di una gang di ragazzini senza ...

