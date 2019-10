Matteo Berrettini è in semifinale a Vienna e da lunedì sarà nella top 10 del tennis

Matteo Berrettini in semifinale a Vienna : le proiezioni di classifica del romano. Bautista l’avversario diretto per le Finals! : La vittoria di Matteo Berrettini nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna regala al romano 90 punti nella Race to London (e ovviamente nella classifica ATP): l’azzurro rinforza l’ottavo posto, l’ultimo valido per le Finals di fine stagione, in attesa di capire se il margine su Roberto Bautista Agut resterà invariato (40 punti) o salirà a 130. L’iberico è impegnato nello stesso turno del torneo di Basilea, che mette in palio ...

Tennis - Matteo Berrettini : “Partita tirata con Dimitrov. Le Finals? Fin quando non è matematico… Sinner è pazzesco” : Matteo Berrettini ha sconfitto il bulgaro Grigor Dimitrov con un doppio 7-6 e si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna. Si tratta di un risultato pesantissimo per l’azzurro che sta inseguendo la qualificazione alle ATP Finals. Il Tennista romano ha rafforzato l’ottavo posto nella Race ed è sempre più vicino agli atti conclusivi della stagione. Il 23enne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ...

Tennis - Matteo Berrettini : “Partita tirata con Dimitrov. Le Finals? Fin quando non è matematico… Sinner è pazzesco” : Matteo Berrettini ha sconfitto il bulgaro Grigor Dimitrov con un doppio 7-6 e si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna. Si tratta di un risultato pesantissimo per l’azzurro che sta inseguendo la qualificazione alle ATP Finals. Il Tennista romano ha rafforzato l’ottavo posto nella Race ed è sempre più vicino agli atti conclusivi della stagione. Il 23enne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : chi sfiderà Matteo Berrettini ai quarti di finale? Avversario - data - programma - orario d’inizio e tv : Matteo Berrettini si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna e ora attende di scoprire chi sarà il suo Avversario nel prossimo turno del torneo sul cemento austriaco. Il Tennista romano se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra il sudcoreano Hyeon Chung e il russo Andrey Rublev che si sfideranno domani, il nostro portacolori si potrà godere invece un giorno di riposo dopo aver liquidato Grigor Dimitrov e ...

Matteo Berrettini n. 9 del ranking Atp - ottavo nella race! Le proiezioni con i quarti a Vienna : passo importante verso le Finals! : Matteo Berrettini si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna, il tennista romano ha sconfitto il bulgaro Grigor Dimitrov con un doppio tie-break e ha così staccato il pass per il prossimo turno sul cemento austriaco. Si tratta di un risultato cruciale per l’azzurro che sta inseguendo la qualificazione alle ATP Finals, il torneo di fine anno riservato agli otto migliori giocatori della stagione: il nostro portacolori ...

Tennis : Matteo Berrettini raggiunge 40 successi stagionali. Il romano tra i più vincenti del 2019 : Matteo Berrettini continua ad arricchire il suo 2019 di vittorie. L’azzurro, grazie al sofferto successo odierno contro il britannico Kyle Edmund nel primo turno dell’ATP di Vienna, ha raggiunto quota 40 successi stagionali in 59 incontri disputati. Una percentuale di successo di circa il 68%, a testimonianza della grande continuità raggiunta dal romano in questa annata, soprattutto dal punto di vista mentale. Come riportato da ...

Tennis : Matteo Berrettini virtualmente nella top-10 del ranking ATP. L’azzurro si avvicina alle ATP Finals! : Più forte del dolore alla caviglia e delle perplessità di un inizio poco confortante. Matteo Berrettini batte il britannico Kyle Edmund e incamera la prima vittoria nell’ATP di Vienna. Il romano vendica dunque la sconfitta dell’anno passato a Pechino ed accede al secondo turno del torneo austriaco, dimostrando ancora una volta una grande maturità. Battere Edmund, con le difficoltà nel trovare la giusta misura nei colpi e un problema ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Matteo Berrettini supera un problema alla caviglia e batte in rimonta Kyle Edmund al 1° turno : Nel primo turno dell’ATP 500 indoor di Vienna Matteo Berrettini riesce a superare la paura di un possibile infortunio alla caviglia destra e ha la meglio alla distanza sul britannico Kyle Edmund col punteggio di 3-6 6-3 6-4. Il primo a fronteggiare palle break è Berrettini, due nel corso del quartto game: annulla la prima con un ace ma sulla seconda mette in rete un dritto. Sul 4-2 30-0 servizio Edmund, Matteo inciampa sulla caviglia ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Matteo Berrettini supera un problema alla caviglia e batte in rimonta Kyle Edmund al 1° turno : Nel primo turno dell’ATP 500 indoor di Vienna Matteo Berrettini riesce a superare la paura di un possibile infortunio alla caviglia destra e ha la meglio alla distanza sul britannico Kyle Edmund col punteggio di 3-6 6-3 6-4. Il primo a fronteggiare palle break è Berrettini, due nel corso del quartto game: annulla la prima con un ace ma sulla seconda mette in rete un dritto. Sul 4-2 30-0 servizio Edmund, Matteo inciampa sulla caviglia destra e si ...

Tennis - Matteo Berrettini e Fabio Fognini verso le ATP Finals. La situazione di classifica e su quali avversari fare la corsa : La corsa alle ATP Finals 2019 entra nella fase più calda possibile, con gli ultimi tre tornei della stagione nel circuito che conta: gli ATP 500 di Basilea e Vienna e il Masters 1000 di Parigi-Bercy. La bella notizia è che ci sono due italiani a poter sognare l’accesso alla manifestazione che dal 2009, e ancora per quest’anno e il 2020, si terrà a Londra: Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Per quanto riguarda il ventitreenne romano, ...

Nuova Peugeot 508 Fastback per Matteo Berrettini : Matteo Berrettini è numero 1 del tennis in Italia e, a livello mondiale, è il numero 11 nella classifica mondiale ATP. A soli 23 anni e con ben 57 vittorie, il tennista romano ha già raggiunto una serie di risultati davvero notevoli per uno degli sport più seguiti a livello mondiale. È anche l’unico tennista […] L'articolo Nuova Peugeot 508 Fastback per Matteo Berrettini sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Daniil Medvedev rinuncia anche al torneo austriaco. Matteo Berrettini sarà testa di serie n.3 : Il russo Daniil Medvedev, vincitore del Masters 1000 di Shanghai, ha annunciato che non prenderà parte all’ATP 500 di Vienna (Austria) in programma la prossima settimana (21-27 ottobre). Il russo, trionfatore in Cina e vittorioso di 29 delle ultime 32 partite disputate, totalizzando 6 finali consecutive (ivi compresa quella allo US Open), vuol prendersi una pausa (dopo aver dato forfait anche all’ATP di Mosca) per arrivare pronto ai ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Daniil Medvedev rinuncia anche al torneo austriaco. Matteo Berrettini sarà testa di serie n.3 : Il russo Daniil Medvedev, vincitore del Masters 1000 di Shanghai, ha annunciato che non prenderà parte all’ATP 500 di Vienna (Austria) in programma la prossima settimana (21-27 ottobre). Il russo, trionfatore in Cina e vittorioso di 29 delle ultime 32 partite disputate, totalizzando 6 finali consecutive (ivi compresa quella allo US Open), vuol prendersi una pausa per arrivare pronto ai tornei più prestigiosi in calendario, ovvero il ...

Tennis - Jannik Sinner fa un favore a Matteo Berrettini eliminando Monfils. La classifica del romano verso le ATP Finals : Jannik Sinner ha fatto un grande favore a Matteo Berrettini. Il trentino ha infatti sconfitto Gael Monfils agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Anversa e ha impedito al francese di accumulare un numero importante di punti, il trionfo del 18enne taglia un po’ le gambe al transalpino nella corsa verso la qualificazione alle ATP Finals e aiuta appunto Matteo Berrettini che è in piena lotta per qualificarsi agli atti conclusivi della ...