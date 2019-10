Fermati due ventenni per l’omicidio di Luca «Vendevano marijuanaalla sua ragazza»

Roma - Fermati e trasferiti in carcere i due presunti assassini del personal trainer : "Mio figlio ha fatto una ca...": la scorsa notte, la denuncia della madre di uno dei due, quello che avrebbe sparato, ha fatto scattare ricerche mirate di polizia e carabinieri e chiuso un'indagine lampo. Hanno un nome e un volto i presunti assassini di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni specializzato in arti marziali, morto ieri all'ospedale San Giovanni di Roma. Mercoledì sera, aveva ricevuto un colpo di pistola alla testa per aver ...

Movente legato alla droga - svolta nell’uccisione di Luca. Due Fermati : Due fermi e un Movente legato alla droga. Due giovani di 21 anni, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, entrambi della periferia romana di San Basilio e con precedenti penali, sono stati interrogati e poi fermati per l'omicidio di Luca Sacchi, personal trainer di 24 anni, ucciso con un colpo di pistola alla testa due sere fa davanti al pub John Cabot in zona Appio, nella Capitale. Adesso i due sospettati sono stati portati nel carcere di Regina ...

Padre di un bimbo piccolo e aiuto pasticcere. Chi è Valerio Del Grosso - uno dei due Fermati per il caso Sacchi : “Una famiglia perbene, tutte brave persone. La mamma, Giovanna, fa la casalinga e ha altri tre figli”. A raccontarlo è la moglie del titolare della pasticceria a Casal Monastero, dove lavorava come aiuto pasticcere Valerio Del Grosso, uno dei due fermati per l’omicidio di Luca Sacchi. Il ragazzo che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe esploso il colpo mortale.“Ieri lui è venuto a lavoro come ...

Roma - due Fermati per l’omicidio di Luca Sacchi : Due ventunenni, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, sono stati fermati per l’omicidio di Luca Sacchi, personal trainer ucciso con un colpo di pistola, davanti a un pub. La svolta è arrivata questa mattina, dopo una nottata di indagini e dopo che la madre e il fratello di Del Grosso si sarebbero presentati al commissariato di San Basilio dicendo che temevano che il ragazzo avesse fatto «una cazzata». Secondo polizia e carabinieri, i due fermati ...

Omicidio Luca Sacchi - due 21enni Fermati e portati in carcere. FOTO : I carabinieri hanno raggiunto i due mentre si stavano nascondendo: uno è stato rintracciato in un residence, mentre l'altro in una casa. Determinanti alcuni testimoni che hanno fornito elementi per arrivare ai presunti autori dell'Omicidio del 24enne

Per l’omicidio di Luca Fermati due ventenni. La fidanzata : la droga non c’entra : Sacchi, personal trainer di 24 anni, è stato ammazzato con un colpo di pistola mentre difendeva la compagna. Spunta la pista dello scambio di stupefacenti finito male

