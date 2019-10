Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019) “Quindi voi lascerete online le bugie o le tirerete giù? Credo ndr comebasti unsi o no.”È una delle domande più pungenti che ieri, Alexandria, astro nascente del Partito democratico americano ha indirizzato a Mark, patron dimettendolo in serio imbarazzo. Oggi i giornali di mezzo mondo – Italia inclusa – raccontano della giovane deputata che ha “asfaltato” uno degli uomini più ricchi e influenti del mondo e la sua creatura. È naturalmente una delle letture possibili delandato in scena ieri a Washington. Ma, probabilmente, è solo la più, la più colorita, quella più accessibile al grande pubblico, quella destinata a fare più facilmente notizia. L’altra possibile, l’altra verità è più difficile da accettare, più scomoda, decisamente più complicata da maneggiare. Perché, a voler essere ...

ilfattoblog : Facebook, il botta e risposta Ocasio Cortez-Zuckerberg non è di così semplice lettura - TutteLeNotizie : Facebook, il botta e risposta Ocasio Cortez-Zuckerberg non è di così semplice lettura - nicolaliguoro : Invochiamo tutti insieme: 'Forza asteroide, vieni a colpirci, una botta veloce e non ce ne accorgiamo neppure.' -