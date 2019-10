Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Ladi Napoli saràdal 31 ottobre al 3. Per tutto il ponte di Ognissanti. La certezza arriverà soltanto oggi, ma i quotidiani cittadini danno la cosa per praticamente fatta. Il ministero dei Trasporti, con ogni probabilità, sceglierà questa soluzione, incalzato anche dal sindaco di Napoli de Magistris che aveva già sollecitatoa eliminare il pedaggio in concomitanza dei lavori che interesseranno per una ventina di giorni il viadotto di Capodichino e che stanno paralizzando la città da giorni. Si tratta di un tratto di strada di quasi un chilometro e mezzo, sospesa a 60 metri tra i ponti Rossi e piazza Ottocalli. Venerdì scorso, durante un sopralluogo effettuato per verificarne la solidità, sono emersi gravi segni di ammaloramento. Giunti metallici corrosi, bulloni e dadi che si sfaldano al tocco e perdite di resistenza sull’acciaio. Un ...

napolista : #Tangenziale gratis fino al 3 novembre. Il Ministro verso l'accoglimento della proposta del sindaco - ilNapolista -