Smog | un algoritmo studia la correlazione con i problemi respiratori

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Incrociando dati sulla qualità dell’aria, sulle condizioni climatiche e sulle emergenze sanitarie in Puglia, unstabilirà scientificamente se esistono (e in che misura) correlazioni tra questi fenomeni. Lo hanno messo a punto ricercatori dell’Università del Salento e dell’Università di Bari “Aldo Moro” nell’ambito del progetto “Apollon”, finanziato dalla Regione Puglia su bando Innonetwork. Si tratta di Marco Zappatore, Antonella Longo e Lucia Varia del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione UniSalento, e Corrado Loglisci del Dipartimento di Informatica dell’Università di Bari, coordinati rispettivamente dai professori Mario Bochicchio e Donato Malerba, membri del Laboratorio Nazionale di Big Data del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI). “Il software cerca di darci delle ...