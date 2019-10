Il sesso e l’anagrafe sono le cose più oneste in cui credere Il resto è un grande

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Flavio Costantini, genio dell’illustrazione e artista impareggiabile, quando era in vita ha onorato me e mio fratello della sua amicizia. Era un anarchico innamorato di Margaret Thatcher, quindi era un uomo simpaticissimo. Ricordo una delle sue ultime telefonate. Era spaventato, aveva appena scoperto di avere un male incurabile: “Farina, l’umanità è stata vittima di unabbaglio, il diavolo è stato calunniato, Dio è il diavolo, è unmascalzone che ci priva di tutto, mentre il vero amico dell’umanità è il diavolo”. Mentre mi diceva questelottava contro la paura della morte, ribaltando la teodicea, e nella mia mente riaffiorava il monologo di Spencer Tracy nel film di Flaming sul dottor Jekyll e mr Hyde: “Can this be evil?”. Il male è stato calunniato! Il male è una cosa bella! Ci libera! Costantini aveva una mansarda dove ogni ...

