Ducati Streetfighter 2020 e altre belle novità

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 24 ottobre 2019) LaV4 non è l'unica novitàper il. Le novità maggiori, stando a quanto visto in anteprima rispetto all'Eicma 2019, sono tutte di stampo sportivo. Si parte dall'aggiornamento della Panigale V4 e si prosegue con la nuova Panigale V2 che sostituisce la precedente 959, per finire con il debutto dellaV4, che si inserisce nel segmento delle maxi-naked sportive. Poi ci sono le novità di gamma, con le nuove colorazioni della Diavel e della Scrambler, la versione speciale Grand Tour della Multistrada 1260 S e la nuova gamma di e-bike firmate Borgo Panigale per il, tra cui spicca la novità MIG-RR Limited Edition che sarà prodotta in sole 50 unità numerate caratterizzate da sospensioni Öhlins, cerchi in carbonio, cambio elettronico e arricchite di una speciale graficaCorse, ...

Corriere : Ducati Streetfighter V4 , 208 cv per stupire il pubblico di Eicma - ItaliaStartUp_ : Ducati, ecco tutte le novità e i prezzi 2020. Debutta la Streetfighter V4 - Il Sole 24 ORE - ItaliaStartUp_ : Ducati porta il V4 sulla Streetfighter - Sportmediaset - Sport Mediaset -