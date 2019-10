Carta bimbi 2020 | 400 euro a chi spettano | requisiti e info

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 24 ottobre 2019): 400a chi– Tra le altre novità della prossima manovra (insieme alla riduzione del limite di denaro contante) è in arrivo la cosiddetta. In pratica l’esecutivo ha messo a punto una misura con cui si intende unificare i vari bonus già esistenti e a disposizione delle famiglie. La conferma, della notizia trapelata nei giorni scorsi, arriva dal documento di sintesi della prossima manovra circolato nelle ultime ore e da cui si è avuta qualche anticipazione in più circa le mosse che il governo starebbe per attuare., risorse mensili e fondi stanziati Per quanto se ne sa, ladovrebbe dare diritto ad un importo di 400al mese per figlio e saranno risorse con cui le famiglie potranno affrontare i costi di asili nido e babysitter. In totale il governo dovrebbe ...

agorarai : Manovra: 2 miliardi per fondo famiglia, arriva carta bimbi. 'Ci saranno da 80 a 160 euro mensili, in base al reddit… - LaStampa : Ci sono la Carta bimbi e la conferma che Quota 100 non verrà toccata, il piano per contrastare l’evasione (ed incen… - Adnkronos : 400 euro a famiglia: arriva la 'carta bimbi' -