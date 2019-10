Morto per polmonite John Clarke | star della soap Il tempo della nostra vita

Piogge torrenziali nel nordest della Spagna : un Morto e 4 dispersi in Catalogna [VIDEO] : Piogge torrenziali e inondazioni hanno colpito il nordest della Spagna: il bilancio è di un morto e 4 dispersi in Catalogna, con 25mila utenze senza corrente elettrica. La vittima è un uomo che risultava disperso da martedì nel villaggio di Arenys de Munt: il suo corpo è stato scoperto all’alba sulla spiaggia di Caldes d’Estrac, 40 km a nord di Barcellona. Due dispersi si trovavano in un bungalow che è stato trascinato via ...

Lutto nel mondo della tv : l’attore “dei record” Morto per complicazioni di una polmonite : Lutto nel mondo del cinema: è giunta da poche ore la notizia della scomparsa di un attore che nessuno potrà mai dimenticare. Si tratta di John Clarke, attore statunitense che è venuto a mancare all’età di 88 anni. La sua carriera è stata tutta tra cinema e televisione. È proprio con quest’ultima che, grazie alla storica soap opera “Il tempo della nostra vita”, è divenuto celebre. John Clarke è morto il 16 ottobre 2019 a Laguna Beach, in seguito ...

Leonardo - il bambino caduto e Morto a scuola Ora lo psicologo in classe per i compagni : Sostegno per i piccoli alunni: una classe di quarta, uscendo dalla palestra, ha visto la scena. I genitori, che tanto avevano atteso quell’unico figlio, chiedono giustizia: «La scuola dovrebbe essere il posto più sicuro dove lasciare un bambino»

Il dolore dei familiari di Leo - Morto dopo la caduta dalle scale a scuola : "Vogliamo sapere perché" : Chiedono giustizia, una risposta. Capire come sia potuto accadere. I familiari del piccolo Leo - che a dicembre avrebbe compiuto sei anni ed è morto dopo essere caduto dalle scale della scuola - vogliono che si vada in fondo alla vicenda. “Era stato affidato alla scuola, e la scuola dovrebbe essere il posto più sicuro dove lasciare un bambino”, aveva dichiarato la madre al Corriere, quando ancora si ...

Migranti - un barcone si scontra con nave della Guardia costiera greca : un Morto e due dispersi : Un barcone sul quale viaggiavano 34 Migranti si è scontrato con una nave della Guardia costiera greca vicino all'isola di Kos. I dispersi sono un adulto e un bambino. Nel frattempo la nave Ocean Viking continua a chiedere un porto sicuro, avvertendo gli Stati membri dell'Unione europea di trovare presto una soluzione in quanto stanno peggiorando le condizioni del mare.Continua a leggere

Fontanigorda - trovato Morto il cercatore di funghi disperso da domenica sera : L'identificazione e la constatazione del decesso sono state effettuate dai carabinieri e dal medico del 118

Grave lutto per Inter e Napoli : Morto ex difensore [NOME e DETTAGLI] : lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto Dino Panzanato, ex difensore principalmente di Inter e Napoli. Ha militato anche nel campionato di Serie A negli anni ’60 e ’70, la prima esperienza è stata con il Mestrina, poi tante presenze con il Lanerossi Vicenza. Fu acquistato dall’Inter per 200 milioni di lire, giocò però solamente qualche partita nel precampionato prima di essere ceduto in prestito al Modena. Ma ...

Milano - Morto il bimbo caduto dal secondo piano a scuola. Si indaga per omicidio colposo. Il sindaco Sala : «Giorno doloroso per la città» : È morto il bambino di 6 anni precipitato venerdì 18 ottobre per una decina di metri nella tromba delle scale della scuola di Milano che frequentava. Da subito le sue condizioni...

Milano - Morto il bimbo caduto dal secondo piano a scuola. Si indaga per omicidio colposo : È morto il bambino di 6 anni precipitato venerdì 18 ottobre per una decina di metri nella tromba delle scale della scuola di Milano che frequentava.

Morto il bambino caduto dalle scale della scuola : si indaga per omicidio colposo : Il piccolo, 5 anni, era ricoverato da quattro giorni all'ospedale Niguarda. I medici l'avevano operato alla testa. Venerdì era salito su una sedia ed era finito oltre la ringhiera, cadendo da un'altezza di 12 metri.

Morto il bambino precipitato dalle scale della scuola a Milano : indagini per omicidio colposo : È Morto il bambino di sei anni caduto dalle scale alla scuola Pirelli di Milano. Sono stati infatti avviati questa mattina, alle 9.53, gli accertamenti per dichiararne la morte.

Speranze finite : è Morto il bimbo di cinque anni caduto dalle scale mentre era a scuola : Questa mattina era stato avviato l'accertamento di "morte con criteri neurologici". Il bambino era ricoverato al Niguarda di...

Il padre del 14enne Morto durante l'ora di ginnastica : "Voglio giustizia - sapere perché" : Meno di una settimana fa, il 14enne Sukhraj Rathor aveva ottenuto il certificato di idoneità sportiva dall’Usl 2 Marca Trevigiana. Ieri si è accasciato sul campetto dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Eugenio Barsanti” di Castelfranco, in provincia di Treviso. Un malore: per lui non c’è stato niente da fare. Ora il padre chiede di sapere come sia potuto accadere. Lo urla nel pronto soccorso ...