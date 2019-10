Mertens supera Maradona ed è a 5 gol da Hamsik

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Non gli è bastato raggiungere il record di Diego Armando. Driesha volutorlo nella stessa partita. Salisburgo-Napoli resterà nella storia, sicuramente nella sua memoria e nel suo cuore. Dopo lo splendido gol al minuto 17, l’attaccante belga si ripete, e segna la rete numero 116. Dopo un’ingenuità della difesa del Salisburgo, Allan serve Malcuit. Cross basso enon sbaglia. Il Napoli passa in vantaggio e, con una doppietta, entra ancora più di diritto nella storia. Ora, a separarlo dal record di, restano soltanto 5 gol. L'articoloed è a 5 gol dailNapolista.

