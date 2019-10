Ilva | disastro vicino | così chiude tutto

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Giuseppe Bassi Stop all'immunità penale, probabile taglio dei posti di lavoro. Sindacati in rivolta Taranto - Si chiama decreto salva imprese, ma la versione riveduta e corretta dal nuovo governo giallorosso più che salvare rischia invece di affossare definitivamente quella che un tempo era la più grande fabbrica d'acciaio d'Europa. Perché dopo la cancellazione dello scudo penale mirato comunque a favorire il risanamento ambientale, il destino di ArcelorMittal si profila quanto mai incerto. Al punto che i sindacati, preoccupati per la sorte degli operai ex, decidono di scrivere al ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli, chiedendo «una convocazione urgente al Mise per una verifica degli impegni assunti tra le parti con l'accordo di settembre 2018». I segretari generali di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil (Francesca Re David, Marco Bentivogli e Rocco ...

