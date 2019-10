Addio a Rolando Panerai | baritono monumento della lirica Fu tra i primi a portare

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Era stato tra ilain tv, quando la Rai era appena nata nel 1954. E’ stato uno degli artisti con la carriera più lunga: più di settant’anni. Ha continuato ad esibirsi e a cantare fino a quasi novant’anni. Conse ne va un pezzo importanteitaliana: un simbolo, un, è morto a 95 anni, nella sua casa di Settignano. A dare la notizia è stato il Maggio fiorentino: “Innumerevoli le sue presenze sul palcoscenico del Maggio dal 1947 al 2004 e poi sempre presente nella musica, e per la musica, come maestro e inoltre tra i più fedeli tra il pubblico del nostro, e suo, teatro. Il Maggio gli dedicherà il prossimo Trittico pucciniano e le recite di Gianni Schicchi, di cui fu impareggiabile interprete”.era nato nel 1924 a Campi Bisenzio. Aveva debuttato nel 1946 e in ...

