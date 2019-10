Tuttosport | Pioli pronto a ridisegnare il Milan con l' esclusione di Suso

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Secondo quanto riportato da, l'allenatore delStefanoè tentato di lasciare fuori Jesusdall'undici di partenza rossonero. Lo spagnolo è stato protagonista dell'ennesima prestazione deludente nel pareggio per 2-2 di domenica sera contro il Lecce. I fan hanno reagito con rabbia alla sua prestazione e molti di loro hanno sostenuto che lo spagnolo avrebbe dovuto essere sostituito. Una delle accuse principali fatte aè quella di non essersi impegnato nella fase difensiva, consentendo al terzino del Lecce di battere Donnarumma con un fendente dalla lunga distanza. L'hashtag "#Out" ha addirittura fatto tendenza su Twitter in Italia e, secondo l'edizione di martedì dista prendendo in considerazione di apportare delle correzioni alla formazione. Il rapporto afferma cheè consapevole cheè un giocatore di indubbia qualità, ma che ...

