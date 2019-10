Sharon Stone | A 61 anni amo ancora di più il mio corpo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 22 ottobre 2019) È un’icona di moda e stile. È un’attrice dal talento innato e da tempo è sulla cresta dell’onda.a 61conservala sua iconica bellezza, ma non ha paura di mostrare i primi segni dell’invecchiamento. E lo conferma in una recente intervista che ha rilasciato ad Allure, in cui rivela come sta affrontando lo scorrere del tempo."Sono così grata del mio. Mi piace oggi più ieri – esordisce l’attrice -. Mi sto godendo la mia ritrovata serenità dopo che persono stata costretta nascondere la bellezza con il make-up di scena. Quando ho girato Basic Instinct, ogni giorno mi dicevano cosa c’era che non andava nel mio. Mi riempivano di trucco e solo quando tornavo nella roulotte potevo essere me stessa". Nell’intervista traspare unasaggia e matura che non dimentica il suo passato ma che è riuscita a imparare dai suoi stessi errori.+++"Ora ho ...

