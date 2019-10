Principe William replica al fratello Harry | “Sono preoccupato per lui | è fragile”

Il Principe Harry su William : "Per ora siamo su strade diverse" : Ieri sera è stato trasmesso il documentario incentrato sulla figura di Meghan Markle e sulle sue difficoltà da quando è diventata la duchessa di Sussex.Nel corso dell'intervista mandata in onda dalla britannica ITV, la ex attrice americana si era lamentata del fatto che in pochi le chiedessero come stesse, riuscendo a scatenare in poche ore su Twitter un'onda benefica dall'hashtag #weloveyoumeghan.prosegui la letturaIl principe Harry su ...

Il Principe Harry : "Io e William siamo su strade diverse. Non ci vediamo più come una volta" : “Io e William siamo su strade diverse”. Per la prima volta, il principe Harry apre il suo cuore e racconta il rapporto col fratelllo. Il duca di Sussex si è confessato senza filtri nel nuovo documentario di ITV dal titolo Harry & Meghan: An African Journey, andato in onda ieri sera nel Regno Unito. “Accadono cose in maniera inevitabile. Ma siamo fratelli, saremo sempre fratelli. Al momento siamo ...

Quando il Principe William fu bullizzato per «il seno troppo piccolo» di mamma Diana : William e Herry, l'ultima telefonata di DianaWilliam e Herry, l'ultima telefonata di DianaWilliam e Herry, l'ultima telefonata di DianaLady Diana con i figliLady Diana con i figliLady Diana con i figliLady Diana con i figliLady Diana con i figliLady Diana con i figliLady Diana con i figliLady Diana con i figliLady Diana con i figliLady Diana con i figliLady Diana con i figliEra l’estate del 1994 Quando il Daily Mirror pubblicò in esclusiva ...

Il Principe William bullizzato a 14 anni perché Lady D aveva il seno troppo piccolo : L'editore di Vogue, Nicholas Coleridge, racconta nel suo libro un aneddoto sulla principessa Diana. L'episodio ha segnato profondamente il duca di Cambridge. L’adolescenza è un momento difficile, lo è sempre stato, e non risparmia nessuno. Anche il principe William, quando aveva 14 anni, è stato vittima della cattiveria dei suoi coetanei, come ha rivelato Nicholas Coleridge, storico editore di Vogue e autore del libro “The Glossy Years”, in ...

Il Principe William e la foto con Lady Diana - : Francesca Rossi Il principe William posta su Instagram una foto del 1988 in cui celebra con Lady Diana e il principe Harry il “999 Day”, la festa dedicata alle forze di sicurezza e di primo soccorso inglesi Lady Diana è sempre nei pensieri dei suoi figli, i quali spesso ne omaggiano spesso il ricordo con parole affettuose e foto prese dagli archivi privati. Stavolta, come riporta Vanity Fair, è il principe William a tornare indietro ...

Il Principe William : “Vergognoso quanto accaduto ad Abraham e Lukaku” : Anche il principe William d’Inghilterra è intervenuto sulla questione razzismo negli stadi italiani. Ieri, in visita all’Hendon, club semiprofessionistico della Southern League inglese all’avanguardia in Europa per l’integrazione delle persone con problemi mentali, si è espresso sui casi che hanno coinvolto Pogba, Abraham e Lukaku. Le sue dichiarazioni sono oggi sul Corriere della Sera: “Dobbiamo fare qualcosa al riguardo: sono ...

La Principessa Charlotte al suo primo giorno di scuola : l’arrivo con il fratello George accompagnati da William e Kate : È già suonata la campanella oltre Manica per i principini George e Charlotte, quest’ultima al suo primo giorno di scuola. La secondogenita di William e Kate, 4 anni, ha iniziato il 5 settembre il suo primo anno nella scuola “da grandi” (quella che da noi è la prima elementare, ndr) e ha fatto il suo arrivo aggrappandosi alla mano della mamma e regalando un sorriso birichino ai flash dei fotografi che hanno immortalato la scena. ...

Lady Diana - il ricordo commovente del Principe William : “Cosa mi disse nell’ultima telefonata” : Nel giorno del ventiduesimo anniversario della morte di Lady Diana, arrivano scottanti rivelazioni sugli ultimi istanti di vita della Principessa del popolo. Lo speciale andato in onda su La5 ha ricordato, grazie al lavoro della conduttrice Lavinia Orefici e del direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, i venti anni in cui la Spencer è diventata icona di stile di carisma e di umiltà. Lo ha fatto anche ripercorrendo gli ultimi minuti della sua ...

Principe William e Kate Middleton - “dietro alla rottura le trame di Camilla” : Era il 2006 quando il Principe William e Kate Middleton si presero una “pausa di riflessione”. Come sappiamo, le cose si sono risolte e oggi la coppia appare molto unita. Ma come mai al tempo ci fu quell’allontanamento? Secondo il sito britannico Express, dietro la crisi c’era Camilla Parker Bowles che non apprezzava le origini proletarie di Kate. Tra gli avi della Middleton ci sono infatti dei minatori e la Duchessa di ...

Cosa faresti se i tuoi figli fossero gay? Il Principe William spiazza tutti : Il principe William, duca di Cambridge e secondo in linea di successione al trono britannico, ha detto che se in futuro uno dei suoi figli si identificasse come LGBT gli andrebbe “assolutamente bene” e che lo sosterrebbe, insieme alla moglie Kate Middleton. Non ha però nascosto che sarebbe preoccupato per “l’odio” e le “persecuzioni” che potrebbe affrontare a causa della sua posizione.-- La dichiarazione del principe è stata registrata mentre ...