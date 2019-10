Emilia Clarke | il primo compleanno di Daenerys senza draghi

Fonte : gqitalia

(Di martedì 22 ottobre 2019) Forse potrà sembrare strano acompiere gli annii suoi, dopo averli avuti intorno negli ultimi otto. Il 23 ottobre l'attrice compie 33 anni: dopo undici anni e otto stagioni de Il Trono di Spade, dalle ceneri diTargaryenè pronta a risorgere verso nuove avventure lavorative. Per la ormai (ex) Madre dei, che oltre a vincere un Emmy (e varie candidature) per il suo ruolo in Game of Thrones, ha affrontato e due volte una malattia vascolare cerebrale, non esiste sfida che non possa affrontare. Anchecompreso. Anche perché, a conti fatti, non è certo un intervallo lungo quello che che intercorre tra l'ultima apparizione in tv e il ritorno sul grande schermo. La, infatti, sarà preso (dal 19 dicembre) in sala come protagonista di Last Christmas, commedia romantica con la ...

