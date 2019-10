CorSport | Mertens tocca quota 290 presenze e a Salisburgo cerca il record di Maradona

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 22 ottobre 2019) Manca un solo gol a Driesper raggiungere ildi. Potrebbe segnarlo proprio a, domani, nell’appuntamento di Champions. Non ci è riuscito a Genk e neppure con Torino e Verona. Sarà al centro dell’attacco, scrive il Corriere dello Sport, dopo aver riposato per la maggior parte della partita con il Verona ed essere entrato in corsa, giusto il tempo per prendere una traversa. Aguiderà lui le manovre di attacco. I gol realizzati finora sono 5, 4 in campionato e 1 in Champions. Lesono 9. In sette anni sono state 289. Con ilsaranno 290. Vincere con gli austriaci non sarà facile. Sono imbattuti in Europa da 19 partite interne e reduci dalla beffa del 4-3 contro il Liverpool.ha vissuto l’eliminazione dalla Champions ai tempi di Benitez e sa quanto sono fondamentali i tre punti in palio. Fondamentali sia per il suo ...

Mariagr89063037 : @VinceCaroNapoli @CorSport Ma poi dopo la porcata di Mertens con la Fiorentina, dove non è stato neppure squalifica… - zazoomblog : CorSport: Salisburgo-Napoli pronto Mertens. Mario Rui in vantaggio su Ghoulam - #CorSport: #Salisburgo-Napoli… - napolista : CorSport: #SalisburgoNapoli, pronto #Mertens. #MarioRui in vantaggio su #Ghoulam A destra dovrebbe esserci Di Lore… -