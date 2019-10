Bitcoin a cosa serve? Vediamo gli utilizzi

Fonte : laprimapagina

(Di martedì 22 ottobre 2019) Ilè una moneta elettronica (criptovaluta o criptomoneta) nata nel 2009 che non viene stampata, e di conseguenza non

FinanciaLounge : Per le #valute digitali c’è certamente futuro, ma attenzione che #bitcoin e #criptovalute non sono proprio la stess… - Ghostri88147628 : @MoriMrc cosa pensi del blockchain e del bitcoin, - economiaitalia : A Cosa Servono i Bitcoin? Cosa Sono e Come Funzionano -