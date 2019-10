Una Vita Trame dal 21 al 27 ottobre 2019 | Lucia inizia a nutrire seri sospetti su Samuel

Una Vita - arriva il figlio di Carmen : “È un ragazzo traumatizzato” : Una Vita anticipazioni, ad Acacias arriva il figlio di Carmen: parla l’interprete Santos Mallagray Tra qualche settimana, nella trama di Una Vita, fa il suo ingresso Raul, il figlio di Carmen. Il passato della domestica, come abbiamo sempre saputo, è abbastanza misterioso. Infatti, ricordiamo che la donna era un tempo ricca e improvvisamente si è […] L'articolo Una Vita, arriva il figlio di Carmen: “È un ragazzo ...

Una Vita anticipazioni 22 e 23 ottobre : Telmo ruba il testamento e mette in guardia Lucia : Le anticipazioni delle puntate di Una Vita di martedì 22 e mercoledì 23 ottobre sono incentrate su Padre Telmo. Il parroco sarà alle prese con la scoperta del testamento dei Marchesi di Valmez, la famiglia da cui discende la bella Lucia. Approfittando di un momento di distrazione del priore Espineira, Telmo riuscirà a sottrargli dei documenti importanti che lo porteranno a fare delle scoperte inaspettate. Una volta apprese le informazioni, il ...

Una Vita - anticipazioni spagnole al 25 ottobre : Susana scopre che Armando deve partire : Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate spagnole continuano a concedere ampio spazio a due personaggi ancora presenti nelle trame italiane e destinati a ritrovare l'amore: il primo sarà Felipe che, dopo la morte di Celia, si innamorerà di Marcia anche se la loro felicità non resterà priva di ostacoli. Il secondo sarà Susana, il cui cuore batterà per il diplomatico Armando. Ma le puntate in onda dal 21 al 25 ottobre non saranno ...

QUESTA SETTIMANA a Una Vita - le anticipazioni fino al 26 ottobre : Comincia su Canale 5 una nuova appassionante SETTIMANA con Una VITA, che ora vede sempre più protagonisti Lucia e Telmo (con Samuel ancora una volta impegnato come principale antagonista). Ecco le anticipazioni fino al 26 ottobre e non dimenticate che la telenovela va in onda anche in prime time su Rete 4 nella serata di martedì 22. Il giovane Samuel Alday decide di vendere i cimeli di famiglia, ma nessuno dei vicini vuole acquistarli. In suo ...

Una Vita - spoiler spagnoli : Marcia sospetta che Santiago non sia suo marito : Saranno abbastanza movimentate le trame dei prossimi appuntamenti spagnoli della soap Una Vita. Nei capitoli iberici in onda questa settimana Marcia, dopo essersi rassegnata a rimanere al fianco di Santiago, inizierà a nutrire dei dubbi sull'identità dell'uomo. In particolare la brasiliana sospetterà che Santiago non sia suo marito. Quando verrà a conoscenza che il suo amato Armando dovrà abbandonare Acacias 38 per un motivo importante, Susana ...

Una Vita - spoiler al 26 ottobre : l'Alday costretto a vendere i cimeli di famiglia : Arriva una nuova settimana in compagnia della soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Una vita', che vede altre novità. Nelle puntate che vanno dal 21 al 26 ottobre in onda alle ore 14:10, sarà al centro delle trame il personaggio di Samuel. Quest'ultimo dovrà fare i conti con dei problemi finanziari e andrà alla ricerca di una soluzione immediata. Il fratello di Diego penserà che sia giusto procedere con la vendita dei cimeli di famiglia ...

Una Vita - trame iberiche : Felipe si lascia amare da Genoveva - Santiago violento con Marcia : Le vicende della popolare telenovela spagnola Una Vita sono sempre più appassionanti. I nuovi spoiler iberici si preannunciano davvero ricchi di colpi di scena. Nell’episodio di lunedì 21 ottobre 2019, Felipe Alvarez Hermoso dopo l’ennesima delusione avuta da parte della brasiliana Marcia, offrirà una possibilità a Genoveva Salmeron. Quest'ultima ovviamente sarà felicissima di essere riuscita a riprendersi il vedovo di Celia. Santiago invece ...

Una Vita - spoiler : Javier minaccia di far del male a Carmen se non l'aiuta a fuggire : Torna l'appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, stessa autrice de Il Segreto. Gli spoiler delle puntate che avremo modo di vedere prossimamente su Canale 5, rivelano che ci saranno tempi duri per Carmen Sanjurjo. La serva, oltre a cercare di andare d'accordo con suo figlio Raul Adrade, ritroverà il diabolico marito Javier, detto l'Adone, che la minaccerà di gravi ritorsioni se non riesce a racimolare dei ...

Anticipazioni Una Vita prossima settimana fino al 27 ottobre : Casilda e Rosina fanno pace : Lunedì 21 ottobre riparte una nuova settimana in compagnia degli episodi della soap opera Una Vita. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che anche questa volta la serie andrà in onda tutti i giorni su Canale 5 e poi in prime time su Rete 4. Occhi puntati su Aldey che deciderà di vendere i cimeli che sono appartenuti alla sua famiglia, ma la vendita sarà decisamente più difficile del previsto dato che nessuno dei suoi vicini sembra volerli ...

Una Vita - anticipazioni : Telmo fa sapere ai giornali che Lucia è figlia di due fratellastri : Padre Telmo - Una Vita Nelle puntate di Una Vita in onda da questo pomeriggio, Padre Telmo (Dani Tatay) farà di tutto per impedire al perfido Samuel Alday (Juan Gareda) di fare del male a Lucia Alvarado (Alba Gutierrez), la ragazza di cui si sta innamorando. In questa prospettiva, il parroco di Acacias farà sapere – tramite ai giornali – che la Alvarado è figlia dei Marchesi di Valmez, ossia due fratellastri, e genererà un vero e ...

Una Vita - anticipazioni puntata di domenica 20 e lunedì 21 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 853 di Una VITA di domenica 20 e lunedì 21 ottobre 2019: Servante fa finta di essere molto malato… Ramon sospetta di Servante e minaccia di licenziarlo… Samuel intende vendere i cimeli della sua famiglia, tuttavia nessuno dei vicini vuole comprarli. In aiuto del giovane Alday, però, si presenta Lucia… Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo ...