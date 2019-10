UFFICIALE – Napoli | i convocati per il Salisburgo | out Rui e Ghoulam | recuperato Lozano!

Sonepar Italia partner UFFICIALE del Napoli Calcio : Sonepar Italia è partner ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli, l’azienda leader per la distribuzione di materiale elettrico ha rinnovato oggi il contratto di partnership con la squadra partenopea per la stagione sportiva 2019/20. Sonepar Italia, con i suoi 12 punti vendita nella regione Campania, rappresenta il primo distributore per capillarità sul territorio e contribuisce al risultato nazionale per oltre il 10%. Sonepar Italia ...

UFFICIALE – Napoli - i convocati per il Brescia : out Tonelli - lo squalificato Kou : Castel Volturno il report, i convocati Castel Volturno, il Napoli si prepara per la gara contro il Brescia, alla vigilia della seconda sfida interna al San Paolo. Il club azzurro ha pubblicato il report della seduta tramite il proprio sito UFFICIALE: “Allenamento mattutino per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Brescia, per il lunch match della sesta giornata di Serie A, in programma domani al San ...

“Casting” - lo spettacolo in sala Assoli a Napoli : se 10 ragazzi mettono in crisi il teatro UFFICIALE : Lo studio "Casting per un film dal Woyzeck", per la regia di Annalisa D’Amato e Antonin Stahly, andato in scena alla sala Assoli di Napoli, con la partecipazione di 10 giovani attori dai quartieri popolari del capoluogo partenopeo, è un'acuta riflessione sulla società dello spettacolo, nonché la prosecuzione del progetto di pedagogia e teatro "Arrevuoto", a cura di Maurizio Braucci.Continua a leggere

UFFICIALE : il Napoli sostituisce il Dall’Ara con il San Paolo come impianto UFFICIALE per il 2019/2020 : La Lega Serie A comunica che è stata accettata la richiesta del Napoli di utilizzare come campo ufficiale per le gare casalinghe il San Paolo “A seguito dell’accoglimento da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali della F.I.G.C. dell’istanza presentata dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. per l’utilizzo dello Stadio “San Paolo” di Napoli, a parziale rettifica del Comunicato ufficiale n. 24 del 23 agosto 2019, si comunica qui di ...

La presentazione UFFICIALE di Llorente al Napoli : Tutto pronto per la presentazione ufficiale di Fernando Llorente al Training Center di Castel Volturno. L'articolo La presentazione ufficiale di Llorente al Napoli sembra essere il primo su ilNapolista.

Bagno di folla per Maradona nella presentazione UFFICIALE a La Plata - spunta anche Napoli : Diego Armando Maradona torna in Argentina per allenare il Gimnasia La Plata: dopo la firma sul contratto annuale e l’ufficialità è tempo di presentazione nello stadio Juan Carmelo Zerillo, meglio conosciuto come ‘stadio del Bosque’. Tanti festeggiamenti per le strade della città hanno anticipato l’arrivo dell’ex fuoriclasse azzurro, chiamato a risollevare le sorti di una squadra attualmente ultima in ...

Kiss Kiss Napoli – Nei prossimi giorni può arrivare l’annuncio UFFICIALE per il rinnovo… : De Luca dà qualche aggiornamento sul rinnovo a breve di Luperto Il giornalista Diego DeLuca è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni: “Siamo in una situazione avanzata per il rinnovo contrattuale di Sebastiano Luperto, nei prossimi giorni potrebbe anche arrivare l’annuncio ufficiale del suo prolungamento con il Napoli fino al 2024” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA ...

Napoli - UFFICIALE : ecco la lista Champions League : dentro Younes - fuori Tonelli : lista Champions Napoli- Il Napoli ha diramato la lista UFFICIALE della Champions League 2019/2020. Pochi dubbi, tante certezze e nessuna particolare sorpresa. Tre portieri, dentro anche Karnezis. In difesa fuori Tonelli, mossa anticipata da tempo e ora ufficializzata. In attacco spazio anche a Younes, il quale potrebbe rivelarsi utile per tutta la stagione. Il giocatore […] L'articolo Napoli, UFFICIALE: ecco la lista Champions League: ...

UFFICIALE – Napoli - Fernando Llorente ha scelto il numero 9 : Fernando Llorente vestirà la maglia numero 9 Calcio Napoli – E’ arrivata l’ufficialità del numero di maglia di Fernando Llorente. La Lega Serie A ha comunicato che è stato depositato il numero di maglia di Fernando Llorente che ha preso il numero 9 lasciato libero da Simone Verdi che è andato al Torino. Tutti i numeri sono stati comunicati ufficialmente dalla Lega Calcio. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA ...

UFFICIALE – Napoli - aggiornamento lista per la Serie A : inserito a sorpresa… : Napoli aggiornamento lista Lega di Serie A, inserito Amato Ciciretti Chiuso il mercato, il Napoli oltre alla lista Champions ha aggiornato anche la lista dei 25 giocatori per la Serie A. L’elenco prevedere più giocatori rispetto all’Uefa perché Elmas e Meret per le norme federali sono da considerarsi Under (oltre a 17 giocatori over 22, 4 formati nel club, 4 formati in Italia). Per quanto riguarda l’ultimo ...

Napoli - UFFICIALE : ecco la lista Champions League : dentro Younes - fuori Tonelli : lista Champions Napoli- Il Napoli ha diramato la lista UFFICIALE della Champions League 2019/2020. Pochi dubbi, tante certezze e nessuna particolare sorpresa. Tre portieri, dentro anche Karnezis. In difesa fuori Tonelli, mossa anticipata da tempo e ora ufficializzata. In attacco spazio anche a Younes, il quale potrebbe rivelarsi utile per tutta la stagione. Il giocatore […] L'articolo Napoli, UFFICIALE: ecco la lista Champions League: ...

Calciomercato - UFFICIALE : Fernando Llorente al Napoli : A pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo, il Napoli mette a segno ufficialmente un altro colpo. Fernando Llorente indosserà i colori azzurri per la prossima stagione. A dare l'annuncio è il calciatore stesso, tramite un post sui suoi profili social. Contemporaneamente, il Presidente della società partenopea Aurelio De Laurentiis ha accolto l'attaccante spagnolo con un cinguettio su Twitter. Llorente arriva a parametro zero, con un ...

UFFICIALE - Llorente al Napoli : le cifre dell’operazione : Llorente stipendio Napoli – Fernando Llorente è un nuovo giocatore del Napoli. L’accordo per il trasferimento del giocatore alla corte di Carlo Ancelotti era già stato definito nei giorni scorsi, ma ora è Ufficiale. Un rinforzo importante per gli azzurri, che potranno contare su un attaccante affidabile e di esperienza. «Il Napoli – si legge […] L'articolo Ufficiale, Llorente al Napoli: le cifre dell’operazione è stato realizzato da ...

UFFICIALE – Il Napoli saluta Llorente : “Benvenuto Fernando!” : Arriva il tanto atteso tweet del presidente De Laurentiis per l’ufficialità dell’acquisto di Fernando Llorente Benvenuto Fernando ! #ADL pic.twitter.com/I41MXEy4ui — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 2, 2019 L'articolo Ufficiale – Il Napoli saluta Llorente: “Benvenuto Fernando!” sembra essere il primo su ilNapolista.