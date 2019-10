Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Ancora un. A sera la prospettiva diventa concreta al Parlamento europeo, che giovedì a Strasburgo avrebbe dovuto votare sull’accordo siglato dal premier Boris Johnson con l’Ue, se fosse stato approvato a Londra. Invece no: non succederà. Alla conferenza dei presidenti dei gruppi con il capo negoziatore europeo sullaMichel Barnier, il timore diventa una certezza dopo che oggi a Westminster lo speaker John Bercow non ha messo in votazione l’accordo negoziato la scorsa settimana e celebrato in pompa magna a Bruxelles al consiglio europeo. Strasburgo non si muove, non calendarizza alcunchè, giovedì i capigruppo si rivedono. Al termineloro riunione di oggi l’aria sa di pessimismo. In questo caos, obtorto collo, i leader europei dovranno accettare di concedere un altroalla Gran Bretagna, anche se ...

arosamor : RT @QwertyDante: Non si scappa solo da guerre, ma da luoghi dove semplicemente non é possibile essere se stesse. - angela__mauro : Non si scappa dal rinvio della Brexit #Strasburgo - patricelumumb19 : RT @QwertyDante: Non si scappa solo da guerre, ma da luoghi dove semplicemente non é possibile essere se stesse. -