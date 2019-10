Call of Cthulhu - recensione

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Ad un anno quasi esatto dallaoriginale, torniamo a parlare diofin occasione della sua uscita su Nintendo Switch. Come al solito l'interrogativo principale in questi casi è sempre lo stesso: si tratterà di una conversione convinta e ben fatta o dell'ennesima operazione commerciale volta a vendere qualche migliaio di copie in più grazie alla popolarità della piattaforma?Il progetto ha avuto una genesi travagliata. Quasi a metà dello sviluppo passò di mano dal team Frogwares ai ragazzi francesi di Cyanide Studios, ma il cambio ebbe grosse ripercussioni sulla qualità di entrambi i titoli ispirati alle opere di H.P. Lovecraft. The Sinking City era eccellente nelle sue fasi investigative ma falliva nel momento in cui si passava all'azione vera e propria.ofha invece un'anima da adventure puro e sarebbe stato più adatto alle caratteristiche del team che ...

Eurogamer_it : Call of Cthulhu arriva anche su Switch e noi l'abbiamo recensito. L'incubo non è finito! - FranceAlessandr : I miti del Tubo di Ilario Gobbi – La storia e I Miti di Cthulhu in Call of Cthulhu (videogame)… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #2: Call Of Cthulhu - Playstation 4 PlayStation 4 -