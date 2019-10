Marelli su Milik | “la trattenuta su Milik è rigore | ma il Var non può intervenire”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 20 ottobre 2019) L’ex arbitro, Luca, ha analizzato la gara fra Napoli e Hellas Verona, nel suo consueto blog sugli arbitraggi delle gare di Serie A. Buona la prestazione di Piccinini a suo parere, anche se non eccessivamente complessa Due episodi da rivedere: uno da moviola (e da questa affermazione i più attenti avranno già capito un particolare) ed una curiosità. Al minuto 27 proteste del Napoli per unadi Faraoni nei confronti di. Punto focale che i più attenti avranno già colto: Piccinini è in controllo dell’azione, vede quel che accade in area (lo sguardo è diretto proprio nella direzione di Faraoni e) e giudica non punibile il contatto. Come in molti avranno già capito, questo è un episodio da moviola e non VAR. Faraoni ha rischiato molto e se Piccinini avesse assegnato il calcio di, il difensore non avrebbe avuto molti argomenti giustificativi. Anzi, ...

