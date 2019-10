Di Maio a Conte: senza M5S no Governo

"I toni 'o si fa così o si va a casa' fanno del male al Paese, fanno del male al: in politica si ascolta la prima forza politica che è il M5S, perché se va a casa il M5S è difficile che possa esistere ancora una coalizione di". Così il ministro degli Esteri Luigi Di. Il ministro, a Matera per Expo 2020, ha così replicato alle parole usate ieri dal premier."Non c'è nessun ultimatum contro un ultimatum. Bisogna fare in modo che in questoci sia meno nervosismo. meno posizioni dure".(Di domenica 20 ottobre 2019)