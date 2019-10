Wind sta regalando 100 GB di Internet con l’attivazione di SIM aggiuntive

Hideo Kojima sarà protagonista al Cologne Film Festival insieme a Nicolas Winding Refn : La passione di Hideo Kojima per il cinema è cosa nota e lo stesso sviluppatore ha detto che avrebbe voluto fare il regista. Inoltre, i famosi giochi di Kojima hanno una fortissima componente cinematografica, senza contare la partecipazione di grandi star sull'ultimo titolo in uscita, Death Stranding.Ebbene, il nostro Kojima sarà al Cologne Film Festival proprio insieme a uno degli attori di Death Stranding, ovvero Nicolas Winding Refn.I due ...

I Cantieri navali di Palermo ospitano le navi da crociera della Windstar Cruises : I Cantieri navali di Palermo accolgono un gigante dei mari per iniziare l’operazione di allargamento. Si tratta della nave da crociera Star Breeze della compagnia americana Windstar Cruises. La grande imbarcazione ha fatto accesso al porto di Palermo ed è stata ancorata nel bacino da 400 mila tonnellate dei Cantieri navali del capoluogo. Gli operai della FinCantieri si occuperanno dei lavori di trasformazione e di allargamento della nave che ...

Windows 10 obbliga a creare un account Microsoft per l’installazione - ma c’è il trucco : Disporre dell’account Microsoft sarà un requisito necessario per l’installazione della versione 1903 di Windows 10. Durante l’installazione dell’ultimo aggiornamento, infatti, è scomparsa l’opzione “account Offline”, che permetteva di creare un account locale di Windows per avviare l’installazione. È rimasto nella versione Professional di Windows, ma è scomparso da quella Home, usata dalla stragrande maggioranza ...

Differenza tra account amministratore e standard in Windows 10 : Windows 10 consente di creare due tipi di account utente: standard (anche noto come ospite) e amministratore. La maggior parte degli utenti non presta molta attenzione a questa funzione, ma è molto importante anche ai della sicurezza. Ma conosci la Differenza tra utente standard e amministratore in Windows 10? Se (Continua a leggere)L'articolo Differenza tra account amministratore e standard in Windows 10 è stato pubblicato su PantareiNews da ...

Ecco i premi Winday di questa settimana : Oggi è lunedì e come ogni settimana arrivano i nuovi premi pensati dal team di Wind per WinDay, ossia il programma fedeltà di questo operatore. Il premio di oggi è uno sconto del 15% per gli acquisti effettuati sulla piattaforma di YOOX, da sfruttare entro lunedì 7 ottobre 2019. Gli utenti che desiderano usufruire di tale iniziativa dovranno richiedere il regalo all’interno dell’applicazione nella sezione WinDay e attendere la ...

L'uscita su console di Baldur's Gate 1 e 2 - Planescape : Torment e IceWind Dale è stata rinviata : C'è stato un leggero rinvio nelL'uscita per console - PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch - dei vecchi giochi di ruolo Baldur's Gate (la serie), Planescape: Torment e Icewind Dale.Inizialmente i titoli erano previsti per questa settimana, ma non saranno disponibili fino a ottobre.In particolare, il pacchetto Enhanced Edition Baldur's Gate e il pacchetto doppio Enhanced Edition Planescape: Torment e Icewind Dale saranno pubblicati ...

Ecco i premi di questa settimana pensati da Wind per gli utenti Winday : Nuova settimana, nuovi regali per Winday, l'iniziativa pensata dal team di Wind per premiare la fedeltà dei propri clienti. Scopriamo insieme quali sono L'articolo Ecco i premi di questa settimana pensati da Wind per gli utenti Winday proviene da TuttoAndroid.

Quanto costa iPhone 11 con Tim - Vodafone - Wind - 3 e Iliad : iPhone 11 insieme a iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max è pronto al debutto in Italia oggi 20 settembre con la possibilità di acquistarlo tramite le offerte degli operatori telefonici. Sul nostro territorio, i nuovi smartphone Apple sono stati inseriti a listino sia stand-alone (slegato da pacchetti tutto compreso) sia con abbonamento che include minuti di chiamate, messaggi di testo e soprattutto gigabyte per navigare su internet ad alta ...

Come installare font su Windows 10 : Utilizzi già da molto tempo Windows 10 ma c’è qualcosa che ancora non ti va giù: il font. Se sei arrivato in questa guida sicuramente stai cercando un metodo per installare font su Windows 10 leggi di più...

Arriva la risposta di Wind a Iliad per gli iPhone 11 a rate : le offerte in abbinamento alle All Inclusive : Le vere e proprie offerte per iPhone 11 scatteranno solo nella giornata di domani, 20 settembre, attraverso i vari operatori che abbineranno l'acquisto dello smartphone al pagamento delle rate e ad eventuali piani già in commercio. Vedere per credere il caso di Wind, che in queste ore ha deciso di rispondere a Iliad dopo il primo report portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi. Come? Consentendo al pubblico di acquistare le diverse ...

Installazione aggiornamenti Windows bloccati : le soluzioni : Ogni secondo martedì del mese Microsoft rilascia nuovi aggiornamenti di sicurezza per tutte le versioni di Windows supportate, aggiornamenti molto importanti in quanto risolvono falle della sicurezza che potrebbero essere sfruttate da malintenzionati per accedere leggi di più...

Come installare driver Android su Windows : Avete bisogno di trasferire alcuni file sul vostro smartphone/tablet Android da PC ma purtroppo quest’ultimo non lo riconosce correttamente. Quindi, state cercando una soluzione per provare a risolvere il problema. All’interno di questo tutorial odierno leggi di più...

Ecco tutti i regali di questa settimana per i clienti Wind iscritti all’iniziativa Winday : Continua il programma fedeltà Winday di Wind, che questa settimana regala giga aggiuntivi o sconti per i propri clienti. L'articolo Ecco tutti i regali di questa settimana per i clienti Wind iscritti all’iniziativa Winday proviene da TuttoAndroid.

WindSTORM – Ritorno alle origini - in onda questa sera su Canale 5 : Dopo il grande successo dei primi due film, questa sera (4 settembre 2019) su Canale 5 arriva in prima tv il terzo capitolo della fortunata saga dal titolo WINDSTORM – Ritorno alle origini, tratto dal romanzo di Kristina Magdalena Henn e Lea Schmidbauer. Mika (Hanna Binke) vive a Kaltenbach insieme a WINDSTORM e a sua nonna Maria (Cornelia Froboess). Dopo l’ennesima discussione proprio con quest’ultima, la ragaza decide di ...