Manovra | tra casa | giochi e sigarette nuovi balzelli per 5 miliardi

Manovra - Conte : “Equilibrata ma non mi sottrarrò a verifiche. Obiettivo abbassare tasse” : “Al di là delle singole dichiarazioni, ci confronteremo lavorando all’articolato definitivo quando torno a Roma, ricordiamoci che abbiamo approvato salvo intese, c’è la possibilità di fare ulteriori verifiche, non mi sottrarrò, ci metteremo attorno a un tavolo e verificheremo”: così il premier Giuseppe Conte all’ingresso del vertice Ue. “Stiamo già lavorando per riformare l’Irpef. Dobbiamo superare l’attuale ...

Manovra - la ministra Bonetti : “È previsto un assegno mensile per tutti i nuovi nati” : "Si tratta di un primo embrione di quell’assegno universale che vogliamo costruire a partire dal 2021 con il "collegato" alla Manovra: uno strumento ad erogazione mensile, strutturale e continuativo per ciascun figlio, dalla nascita fino all’età adulta": lo afferma la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. L'assegno unico per i figli a carico non è dunque sparito totalmente dalla legge di Bilancio come si era in un primo ...

Manovra : De Luise - ‘bene Gualtieri - incentivi e concertazione strada giusta’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Apprezziamo i chiarimenti sulla Manovra del Ministro Roberto Gualtieri: affermazioni che troviamo positive ed opportune. incentivi e confronto con le parti sociali sono la strada giusta da percorrere, invece che sanzioni e minacce”. Così la presidente di Confesercenti Patrizia De Luise commenta l’intervista rilasciata oggi dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a ‘Il ...

Manovra - in arrivo il ‘bonus facciate’ : fino a 90% di detrazioni per chi rifà l’esterno di casa : Nella Manovra 2020, e solo per un anno, spunta il 'bonus facciate', una detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici "per dare un nuovo volto alle nostre città". Non ci sono limiti di spesa o di reddito per le persone che scelgono di usufruire del bonus per restaurare i prospetti delle case e dei condomini.Continua a leggere

La Manovra lascia strascichi. Sul contante è lite Italia Viva/Pd in Cdm - poi M5S rievoca la "manina" : Nelle prime due ore il Consiglio dei ministri fila via liscio. Laborioso. Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri spiegano i dettagli, rispondono alle domande. Dai ministri di spesa arrivano le osservazioni più corpose, le domande di chiarimenti, le richieste sui margini di allargamento. Intervengono in batteria Istruzione, Difesa, Sanità, Interno, Infrastrutture. Il tandem premier – ministro dell’Economia che tiene in mano ...

Manovra : Speranza - ‘fatto lavoro straordinario’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Io penso che abbiamo fatto le ore piccole ma abbiamo fatto un lavoro straordinario in un contesto difficile perché avevamo sulle nostra spalle 23 miliardi di eredità di clausole di salvaguardia dell’Iva che potevano scattare e avrebbero fatto un danno enorme al Paese”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Otto e mezzo. L'articolo Manovra: Speranza, ‘fatto ...

Manovra - le novità fiscali : dalla revisione delle detrazioni per i redditi alti all’imposta per chi compra casa. Confermato piano Industria 4.0 : detrazioni Irpef azzerate per chi ha redditi alti, con l’eccezione solo di quelle per gli interessi sui mutui. Imposte ipotecarie e catastali più alte per chi compra casa. Riduzione delle esenzioni sui buoni pasto cartacei, mentre aumentano quelle sui ticket elettronici. Stop all’allargamento della flat tax ai redditi compresi tra 65.000 e 100mila euro, previsto dalla legge di Bilancio dello scorso anno quando la Lega era al governo. ...

Manovra - Boccia : “Tagli a spesa pubblica improduttiva per 2 - 7 miliardi. Entrate da tassa sulla plastica e da webtax” : “Salgono i tagli alla spesa pubblica improduttiva e si delineano i contorni delle altre Entrate, come la web tax e la tassa sulla plastica“. Sono le parole del ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, intervistato a “Effetto Giorno” (Radio24) sui dettagli della Manovra approvata stanotte e sulle relative coperture. Boccia conferma che non ci sarà il superticket, ribadisce la presenza del taglio del cuneo ...

Una Manovra di piccolo cabotaggio - tra microbonus e microtasse : Quello che c’è e quello che non c’è in una manovra economica lo determinano i soldi a disposizione. Le esigenze di consenso e gli appetiti dei partiti, le scelte, insomma la direzione di marcia sono vincolati a questo ragionamento. È evidente che se la coperta è corta - come è il caso della legge di bilancio approvata dal governo giallorosso - la lista di quello che c’è ...

Bonus facciate : che cos'è la misura in Manovra/ Detrazione ristrutturazione edifici : Bonus facciate, che cos'è la misura inserita a sorpresa nella Manovra 2020 dal Governo Pd-M5s: le detrazioni sulla ristrutturazione di edifici e..

Manovra - le coperture individuate dal Governo : maxi stangata sulle sigarette - un pacchetto costerà “tra 10 e 40 euro” : La Manovra approvata nella notte dal Governo potrebbe lievitare oltre i 30 miliardi, di cui 23 necessari a fermare l’aumento dell’Iva. Le coperture saranno garantite per oltre 14 miliardi dalla flessibilità sul deficit, dal pacchetto antievasione stimato in circa 7 miliardi, dall’extra gettito di 3 miliardi legato al rinvio delle del versamento delle imposte per le partite Iva e dalla spending review. Le risorse mancanti ...

Sondaggio Ixè - la Manovra economica non piace agli italiani : il 50 per cento si dichiara contrario : La manovra economica pensata da Pd e Cinque Stelle non piace agli italiani. A darne riscontro il Sondaggio Ixè per Cartabianca: positivi, infatti, solo il 32 per cento della popolazione. La metà dei casi invece si esprime in maniera critica. Più compatta l'opinione sull'inasprimento delle pene per g

In Manovra anche il «bonus facciate» : detrazione del 90% per chi rifà gli esterni : La nuova detrazione che verrà inserita nella manovra 2020 prevede un credito fiscale del 90% per chi rifà nel 2020 la facciata di casa o del condominio, in centro storico o periferia, nelle grandi città o nei piccoli comuni

Manovra : aumentano i fondi per il rinnovo dei contratti per i dipendenti pubblici : "Per quanto riguarda la contrattazione e il triennio 2019-2021, il Governo sta facendo un grande sforzo in legge di Bilancio allo scopo di garantire continuità dopo il rinnovo dei precedenti tre anni", ha affermato la ministra della Funzione pubblica, Fabiana Dadone. Uno sforzo che il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, quantifica in oltre 3 miliardi per quando la misura sui contratti dei dipendenti pubblici contenuta nella Manovra sarà a ...