Il centrodestra unito in piazza contro il governo

Fonte : agi

(Di sabato 19 ottobre 2019) La manifestazione delSan Giovanni si chiude con i tre leader, Matteo Salvini - ultimo a prendere la parola - Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi insieme sul palco. Una foto di gruppo che mancava da tempo per una coalizione che prova a ritrovare l'unità dopo tante frizioni, che non sono mancate nemmeno alla vigilia, tra il malumore di FdI per la presenza dei simboli della Lega sul palco e i mal di pancia di Forza Italia per la partecipazione dei militanti di Casapound. "A me dispiace che ci siano i simboli della Lega in, ciò non toglie che questa è una manifestazione dove, speriamo, prevalga il tricolore". All'apertura del raduno, Giorgia Meloni continuava infatti a non nascondere i malumori per la presenza sul palco diSan Giovanni degli stendardi del Carroccio di quella che, nata come mobilitazione salviniana, è poi ...

governocacca : RT @Mirith_: 200 mila persone non violente, non razziste, non 'fasciste' 200 mila persone assetate di giustizia educate e di centro-destra… - aspettaaspetta : RT @Mirith_: 200 mila persone non violente, non razziste, non 'fasciste' 200 mila persone assetate di giustizia educate e di centro-destra… - CaressaGiovanni : Il centrodestra unito scende in piazza contro il #Governo -