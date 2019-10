Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Lo sviluppo software di20 e20 Pro va incontro ad una svolta importante per quanto riguarda gli utenti che in questi mesi hanno deciso di puntare sui due device. Dopo l'apparizione sul mercato di unaggiornamentonello scorcio iniziale del mese di settembre, come avrete notato tramite un articolo da noi pubblicato, oggi 18 ottobre possiamo parlare finalmente di riscontro ufficiali sul versante di10. Come riporta il sito Huawei Central, infatti, nel giro di un paio di settimane avremo una svolta sotto questo di vista, considerando il fatto che a detta di, la nuova e attesa Magic UI 3.0 verrà pubblicata per20 e20 Pro entro la fine del mese di ottobre in riferimento ad un numero limitato di tester. Solo a partire dalla metà di novembre, il produttore asiatico aprirà slot di prova illimitati per i propri utenti interessati a toccare ...

OptiMagazine : Un raggio di luce per Honor 20 e Honor 20 Pro su EMUI 10: nuovo annuncio ufficiale per la beta…