Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 18 ottobre 2019) L’amore è “dedizione appassionata ed esclusiva” si legge su un qualsiasi dizionario a cui chiunque voglia attingere per trovare la definizione del nucleo essenziale di questo sentimento che muove l’essere umano ed in nome del quale l’essere umano ha varcato ogni possibile soglia dell’epica in ciascuna delle arti in cui si è industriato. Perché è proprio nel significato di quel sostantivo che ne costituisce il nucleo, e cioè la dedizione, che può ricavarsi tutta quella totale offerta di sé (al proprio amato od alla propria amata) in cui consiste il sentimento in questione, ed è proprio nel significato di quegli aggettivi, appassionata ed esclusiva, che possono ricavarsi l’assoluta cecità e convergenza verso l’oggetto del proprio amore di tutte le possibili pulsioni propositive ed affettive di colui che ama. Laddove proprio tale assolutezza dà a sua volta luogo ed origine all’automatica ...

napolista : È facile amare Napoli quando vai a mille e hai Capri di fronte. La differenza tra Mertens e Richard Gere L’amore è… - rossisarms : non è facile amare, figuriamoci amarsi ?? #GoodVibes - benfedexerreway : RT @seiuniversale: non è facile amare, figuriamoci amarsi. QUANTA VERITÀ IN QUESTA FRASE #GoodVibes -