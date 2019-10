“Motherless Brooklyn – I segreti di una città” | il ritorno di Edward Norton che recita e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Orfani ma figli di una metropoli perennemente mutante, gli abitanti della New York a fine Anni 50 gravitano sull’orlo di una svolta necessaria per dimenticare guerre e crack finanziari. C’è chi se ne approfitta – come il cinico magnate Moses Randolph, semi-padrone della città – e chi vi galleggia come Lionel Essrog, detective privato affetto dalla sindrome di Tourette. Il suo cervello, “che contiene una parte anarchica incontrollabile” sembra specchiare la schizofrenia della Grande Mela, folle e geniale insieme, capace d’intuizioni lungimiranti come di cadute rovinose. E così, su ritmi jazzy più o meno riusciti, funziona anche il noir Motherless– Idi una città, lungometraggio d’apertura della 14° Festa del Cinema di Roma, scritto e diretto da, che ha scelto di vestire anche i panni dello svitato Lionel. Il grande attore americano, protagonista domani di ...

