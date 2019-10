Diario dal Red Carpet | a Roma da stasera via vai di star

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Tutto è pronto per dare il via ufficiale alla quattordicesima edizione della Festa del Cinema di: alle 16.30 sarà Ethan Coen il primo a sfilare sul tappeto rosso dove, fino al 27 Ottobre, ci sarà un gran via vai diche verranno accolte dal direttore artistico Antonio Monda con il Presidente Laura Delli Colli e il Direttore Generale Francesca Via. Regista, sceneggiatore, produttore, montatore e drammaturgo, Coen - che torna alla Festa dopo 4 anni - farà il suo ingresso in Sala Petrassi alle 17 e inaugurerà il primo di una serie di "Incontri Ravvicinati" con il pubblico. L`appuntamento vedrà la presenza di oltre 600 partecipanti e sarà l`occasione per ripercorrere la sua trentennale carriera, condivisa con il fratello Joel.Con lui, Ethan ha firmato film come "Il grande Lebowski", "Ladykillers", "Non è un paese per vecchi" (Oscar per il Miglior film, la Miglior regia e la ...

