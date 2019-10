Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 10 | 10

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Manovra 2020 : arriva l'ok del Cdm - 16 ottobre 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Manovra 2020, arriva l'ok del consiglio dei ministri alla legge di bilancio: i dettagli, 16 ottobre 2019,

Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione in studio Roberta Frascarelli un lungo impegnativo Consiglio dei Ministri dal via libera Salvo Intesa una legge di bilancio da circa 30 miliardi e io a lei decreto fiscale l’accelerazione arriva a sorpresa di una riunione che avrebbe dovuto approvare solo il documento programmatico di bilancio da inviare ad Unione Europea poi il CDM dura quasi 6 ore si discute norma su norma basta il ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 103 al posto di Quota 100 - piano Brambilla : Pensioni ultime notizie: Quota 103 al posto di Quota 100, piano Brambilla Sulle Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni di Alberto Brambilla, esperto sul tema previdenza e consigliere economico del Governo, rilasciate al Corriere durante un’intervista e che hanno come argomento principale Quota 100, e i problemi e le conseguenze determinati da questa nuova misura di pensione anticipata. Pensioni ultime notizie: Quota 100, ...

Ultime Notizie Roma del 15-10-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in Giuliano Ferrigno essere in apertura il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla camera annuncia che l’Italia ultra la sospensione delle esportazioni future di armi alla Turchia dirà Uni tutorial dei contratti essere la Turchia dice Di Maio è il solo responsabile delle escalation in Siria deve sospendere immediatamente le operazioni militari prosegue intanto l’offensiva turca ...

Ultime Notizie Roma del 15-10-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dopo le tensioni delle Ultime ore nella maggioranza questa mattina si è svolto un vertice A Palazzo Chigi sulla manovra in vista del Consiglio dei ministri di questa sera che dovrà varare legge di bilancio 400 rimane Questo è l’indirizzo politico ha chiarito il premier Giuseppe Conte secondo il quale far quadrare i conti ...

Ultime Notizie Roma del 15-10-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno 2017 l’economia non osservata valeva circa 211 miliardi di euro il 12,1% del PIL e quanto emerge dall’ultimo rapporto Istat in cui si precisa che l’economia sommersa montava poco meno di 192 miliardi di euro ed attività illegale a circa 19 miliardi prime per il 2017 confermano la tendenza alla ...

Ultime Notizie Roma del 15-10-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione che apri la luce in studio o parliamo di economia sommersa nel 2017 valeva circa 211 miliardi di euro in 12:01 % del PIL dato che emerge dall’ultimo rapporto Istat in cui si precisa che l’economia sommersa montava poco meno di 192 miliardi a cui aggiungere quella delle attività illegali pari a 19 miliardi le Stime per il 2017 ...