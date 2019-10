Fermana | è Antonioli il nuovo allenatore

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Arriva unribaltone nel campionato di Serie C. Lacomunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Mauro. Milanese di nascita, classe 1968, ha guidato il Ravenna al successo in Serie D e conquistando l’anno successivo, nel girone B di Serie C, la salvezza in anticipo e arrivando ad un solo punto dai playoff. La passata stagione ha guidato la Reggio Audace in Serie D, raggiungendo la terza posizione, che ha poi permesso ai granata di accedere al ripescaggio per la Serie C: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020. Il ruolo di viceè stato affidato a Ivan Piccoli, connelle ultime due esperienze. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, èil...

