Codice della strada | De Micheli affossa la riforma e blocca le nuove regole su multe e

Svelati i nomi in Codice della regina Elisabetta e di Meghan Markle - : Francesca Rossi La stampa ha rivelato i nomi in codice con cui le guardie del corpo, per ragioni di sicurezza, si riferiscono alla regina Elisabetta e a Meghan Markle durante le conversazioni private Ricordate il film della Disney “Pretty Princess” (2001) di Garry Marshall con Anne Hathaway e Julie Andrews? C’è una scena, verso la fine, in cui le guardie del corpo stanno comunicando tra loro l’imminente arrivo delle protagoniste, la ...

Dimensioni cartelli stradali : Codice della Strada - quali sono i requisiti? : Dimensioni cartelli Strada li : Codice della Strada , quali sono i requisiti? I cartelli Strada li sono tutti quei segnali che il Codice della Strada prevede, per motivi di sicurezza e di corretta circolazione dei veicoli, nei confronti degli automobilisti che viaggiano sulla rete viaria italiana. I cartelli Strada li li troviamo ovunque, ma non sono posizionati senza una logica; anzi, sono regolati da una normativa ad hoc, che ne disciplina ...

Codice della strada - in arrivo il decreto su multe e autevelox : a ottobre le nuove regole : Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti assicura che c'è l'impegno del governo per concludere rapidamente l'iter per l'entrata in vigore del decreto sui proventi delle multe e sullo stop agli autovelox selvaggi. Il Mit attende, nei primi giorni di ottobre, una risposta di Anci e Upi per poi chiudere l'iter e cambiare le regole su multe e autovelox.Continua a leggere