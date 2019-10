Capelli ondulati | come realizzare da sole una piega mossa

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Basta una spazzola per ottenereperfettamente mossi?Basta una spazzola per ottenereperfettamente mossi?Basta una spazzola per ottenereperfettamente mossi?Basta una spazzola per ottenereperfettamente mossi?Basta una spazzola per ottenereperfettamente mossi?Basta una spazzola per ottenereperfettamente mossi?Basta una spazzola per ottenereperfettamente mossi?Basta una spazzola per ottenereperfettamente mossi?Basta una spazzola per ottenereperfettamente mossi?Basta una spazzola per ottenereperfettamente mossi?Basta una spazzola per ottenereperfettamente mossi?Basta una spazzola per ottenereperfettamente mossi?Basta una spazzola per ottenereperfettamente mossi?Basta una spazzola per ottenereperfettamente mossi?Basta una spazzola per ottenereperfettamente ...

AibaNoAmore : @yuuki_nimomiya Chiaramente non foto che mi attaccano tipo questa di nimo coi capelli lunghi ondulati e la fronte scoperta how dare ???????????????? - LaviniaNeon : Comunque, papà, mi sembra a volte di vederti per strada. I tuoi capelli ondulati, il cappello che non mi piaceva, o… - FeliceCultrera : @nonelarena Era Massimo Giletti.I suoi capelli ondulati davano maggior risalto alla classicità dei suoi lineamenti.… -