Sneakers | come si diventa un authenticator | tutti i segreti di chi certifica le sneakers

Fonte : gqitalia

(Di martedì 15 ottobre 2019) Quella volta che… stavo per prendere un abbaglio, parla undi StockX. «Era il solito paio di Yeezy 350 – le iconicheAdidas realizzate in collaborazione con il rapper Kanye West – e stavo per metterci il bollino garantite autentiche da StockX al 100%, quando mi è venuto lo scrupolo di controllare le suolette interne. Ebbene, leerano un fake, le suolette erano fatte di un materiale non originale». Incontriamo Adriano Arpino,di StockX di 27 anni, di origini napoletanissime ma nato e residente a Londra, a latere di Sneakerness Milano, l’evento per i collezionisti diche avevamo già annunciato. Sono circa 100 gliStockX, distribuiti nei 5 magazzini dell’unicorno americano, una decina sono di stanza a Londra ma tendono a crescere allo stesso ritmo delle sedi. E non ...

