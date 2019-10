Quanto fa male ai bambini stare troppo davanti a uno schermo

Maleficent : signora del male riesce a peggiorare Quanto fatto con il primo film : https://www.youtube.com/watch?v=G3VMtpK8jjo Una voce lo dice ad inizio film: malefica è di nuovo considerata da tutti cattiva. Chi aveva visto il primo film sa che alla fine c’era stata una totale redenzione per il villain di La bella addormentata nel bosco che in questa saga è eletta a protagonista, era diventata buona e considerata buona da tutti. Ora non più. E ce lo dice una voce fuori campo. Con il minimo dell’inventiva tutto è stato ...

La sigaretta elettronica : cosa contiene - come funziona e Quanto fa male : L'amministrazione Trump potrebbe vietare la sigaretta elettronica aromatizzata. Teme per la salute dei cittadini, in particolare i più giovani. Negli Stati Uniti in effetti, nell'ultimo mese, si sono verificati almeno sei decessi causati da una malattia polmonare che i sanitari sospettano possa dipendere dall'uso delle e-sigarette. «Nessuno ne sa molto di questo problema – ha detto il presidente Trump – ma so che ci sono molti problemi e ...