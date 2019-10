Giochi PS5 in uscita al lancio | prime ipotesi tra The Last of Us 2 e il nuovo Horizon

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 15 ottobre 2019) Quali siano iPS5 inin contemporanea con ildella console next-gen a marchio Sony è naturalmente un'informazione ancora del tutto top secret. Nessuno - se non la dirigenza del colosso giapponese - conosce ancora la forma definitiva della piattaforma, tutte le sue feature e il prezzo, così come la lista di titoli che potremo gustarci già a Natale del 2020, periodo discelto dalla "grande S" per sfidare a muso duro la rivale di Microsoft, conosciuta con il nome in codice Xbox Scarlett. Certo, Sony ha messo sul piatto le specifiche tecniche ufficiali e posto l'accento su una rinnovata retrocompatibilità - forse con tutte le console PlayStation -, ma non ha ancora voluto sbilanciarsi suiPS5 che prenderanno per mano il suo ultimo gioiellino tecnologico nel corso dei suoi primi mesi di vita. Come spesso accade prima deldi una nuova generazione ...

